Všetko sa začína od nuly, vravel Kompany. Dominantný Bayern ukázal obrovský hlad

Aj bez gólového príspevku anglického kanoniera Harryho Kanea zaznamenali futbalisti Bayernu Mníchov suverénny vstup do nového ročníka Bundesligy.
Bavori v piatkovom stretnutí triumfovali v Allianz aréne nad VfB Stuttgart 5:1, vďaka čomu Mníchovčania vyhrali aj pätnásty duel za sebou v úvodnom kole ligovej sezóny.
Bayern mal zápas pod kontrolou od začiatku do konca v repríze finále Nemeckého pohára z minulej sezóny. Hosťujúcemu tímu chýbal zranený slovenský krídelník Leo Sauer, ktorý prestúpil do klubu v lete z Feyenoordu Rotterdam.
Vedenie favoritovi zabezpečil v prvom polčase Dayot Upamecano, pričom Stuttgart vyrovnal v 52. minúte zásluhou Josha Vagnomana, avšak tým iba nakopol domáci ofenzívny stroj.
Dominantný druhý polčas pre svoj tím odštartoval už o necelé tri minúty Michael Olise a po niekoľkých sekundách viedol Bayern už 3:1 po vlastnom góle Vagnomana.
Olisemu po hodine hry neuznali gól pre ofsajd, napriek tomu si za svoj výkon vyslúžil pochvalu spoluhráčov.
„Veľmi sa spolieha na intuíciu, reaguje skôr ako súper. Má neuveriteľnú kvalitu, najmä v situáciách jeden proti jednému. Je to zábava byť s ním na ihrisku,“ povedal o francúzskom krídelníkovi obranca obhajcu bundesligového titulu Konrad Laimer.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Stuttgart
Vydarený súťažný debut pred domácimi fanúšikmi zažil útočník Ismael Saibari. Dvadsaťpäťročný Maročan sa podieľal asistenciami na góloch Aleksandara Pavlovica a Luisa Diaza.
Strelecky naprázdno vyšiel proti „najobľúbenejšiemu“ nemeckému súperovi útočník Kane. Tridsaťtriročný Angličan a najlepší strelec predošlých troch ročníkov Bundesligy sa nepresadil proti tímu, ktorému nastrieľal za tri roky v Mníchove najviac gólov (14) vrátane troch hetrikov.
Stuttgart bude jedným zo súperov sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.
Bayern prehral v minulom roku len jeden zo 40 domácich zápasov, tréner Vincent Kompany však povedal, že je jeho úlohou udržať v tíme hlad po víťazstvách aj na štarte ďalšej sezóny.
„Všetko sa začína znova od nuly. Dúfam, že si to všetci hráči uvedomujú, ale je aj mojou úlohou vtlačiť im to do hlavy,“ povedal belgický kormidelník, ktorého zverenci vyhrali pred týždňom aj duel Superpohára proti Borussii Dortmund.