Marockú hviezdu môže čakať životný prestup. Zaujíma sa o neho nemecký veľkoklub

Ismael Saibari.
Ismael Saibari. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 15:08
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Nemecký klub by mal za neho zaplatiť 55 miliónov eur.

Bayern Mníchov je blízko podpisu hviezdy marockej futbalovej reprezentácie a PSV Eindhoven Ismaela Saibariho.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar už zažiaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď svojím gólom vybojoval pre Maroko bod v zápase proti Brazílii (1:1).

Podľa správ nemeckých médií by mal nemecký majster zaplatiť holandskému PSV Eindhoven 55 miliónov eur.

Saibariho čaká zdravotná prehliadka v Severnej Amerike ešte počas svetového šampionátu, keďže doktor Bayernu Jochen Hahne sa nachádza v USA spolu s nemeckým národným mužstvom. S „Bavormi“ by mal podpísať päťročnú zmluvu.

Saibari začal svoju kariéru v mládežníckych tímoch Anderlechtu a Genku, v roku 2020 prestúpil do Holandska.

O dva roky neskôr sa prvýkrát objavil v A-tíme PSV, s ktorým vyhral už tretí ligový titul za sebou.

V sezóne 2025/2026 sa stal najlepším hráčom holandskej Eredivisie, pripomenula agentúra DPA.

Bundesliga

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari.
    Marockú hviezdu môže čakať životný prestup. Zaujíma sa o neho nemecký veľkoklub
    dnes 15:08
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