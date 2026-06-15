Marockú hviezdu môže čakať životný prestup. Zaujíma sa o neho nemecký veľkoklub

Bayern Mníchov je blízko podpisu hviezdy marockej futbalovej reprezentácie a PSV Eindhoven Ismaela Saibariho.
Dvadsaťpäťročný stredopoliar už zažiaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď svojím gólom vybojoval pre Maroko bod v zápase proti Brazílii (1:1).
Podľa správ nemeckých médií by mal nemecký majster zaplatiť holandskému PSV Eindhoven 55 miliónov eur.
Saibariho čaká zdravotná prehliadka v Severnej Amerike ešte počas svetového šampionátu, keďže doktor Bayernu Jochen Hahne sa nachádza v USA spolu s nemeckým národným mužstvom. S „Bavormi“ by mal podpísať päťročnú zmluvu.
Saibari začal svoju kariéru v mládežníckych tímoch Anderlechtu a Genku, v roku 2020 prestúpil do Holandska.
O dva roky neskôr sa prvýkrát objavil v A-tíme PSV, s ktorým vyhral už tretí ligový titul za sebou.
V sezóne 2025/2026 sa stal najlepším hráčom holandskej Eredivisie, pripomenula agentúra DPA.