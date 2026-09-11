Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou

Futbalisti Bayernu Mníchov vstúpili do nového ročníka Ligy majstrov presvedčivým domácim triumfom 5:0 nad FK Bodö/Glimt, hoci po prvom polčase bol stav ešte bezgólový.
Hlavnou postavou večera bol Jamal Musiala, ktorý pri svojom návrate do základnej zostavy otvoril skóre.
Harry Kane následne rozvlnil sieť už v ôsmom zápase LM za sebou, čo sa pred ním podarilo iba trom hráčom. Michael Olise pridal v závere dva góly.
Musiala: Užívať si to na ihrisku
Musiala nastúpil od začiatku prvýkrát od kolapsov v dvoch prípravných dueloch, po ktorých verejne oznámil, že mu diagnostikovali neurologickú poruchu spôsobujúcu záchvaty.
Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant prelomil odpor Nórov v 47. minúte, keď sa dostal k odrazenej lopte po Kaneovom pokuse a zakončil k vzdialenejšej žrdi. Pri oslave opakovane ukazoval na hlavu.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Bodö/Glimt
„Streliť gól – čisté šťastie. Chcem opäť podávať dobré výkony. Chcem sa krok za krokom dostať späť na svoju úroveň, hrať s ľahkosťou, radosťou a užívať si to na ihrisku,“ povedal Musiala pre DAZN.
Bayern mal najskôr problémy so zhustenou obranou súpera a v prvom polčase hostí viackrát podržal brankár Nikita Haikin. Ten sa však krátko pred prestávkou zranil a do druhého polčasu už nenastúpil.
Po Musialovom góle zvýšil v 61. minúte Kane hlavou po štandardnej situácii Oliseho. Anglický kanonier tak natiahol svoju streleckú sériu v Lige majstrov na osem zápasov.
Takúto sériu s minimálne ôsmimi zásahmi v minulosti dosiahli podľa štatistík Opta iba Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a Ruud van Nistelrooy.
Pre kapitána anglickej reprezentácie to bol 55. gól v LM v jeho 71. zápase. Už v minulej sezóne vytvoril anglický rekord, keď v jednom ročníku súťaže nastrieľal 14 gólov.
Po zápase sa vyjadril aj na adresu Musialu: „Naozaj sa z neho teším. Mal ťažké obdobie, najmä na začiatku prípravy a na začiatku sezóny. Je skvelé vidieť úsmev na jeho tvári. Môže byť na seba veľmi hrdý.“
Teším sa , že som opäť v rytme
Domáci v závere úplne ovládli dianie. Alphonso Davies pridal v 77. minúte tretí gól strelou z diaľky a Olise skóroval v 83. minúte aj v nadstavenom čase. Bodö/Glimt navyše dohrávalo bez vylúčeného Odina Björtufta.
„Teraz sa teším, že som opäť v rytme. Prvý štart a Liga majstrov. Bol to skvelý moment. Som veľmi šťastný za seba aj za mužstvo.
Od realizačného tímu aj spoluhráčov som dostal veľkú podporu. Tento večer si ešte užijem,“ uzavrel Musiala.