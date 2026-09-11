    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    5 - 0
    0:0
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Futbalisti Slavie po prehre
    Zázračné a epické víťazstvo v Prahe, píšu Francúzi. Takýto obrat Liga majstrov dlho nezažila
    Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (vpravo) a brankár Fenerbahce Ederson Moraes.
    Škriniar po návrate Fenerbahce do Ligy majstrov: S výsledkom nemôžeme byť spokojní
    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou
    Prvé výsledkyKompletné výsledkyTabuľkaSúvisiace

    Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou

    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. sep 2026 o 09:19
    ShareTweet0

    Harry Kane rozvlnil sieť už v ôsmom zápase Ligy majstrov za sebou.

    Futbalisti Bayernu Mníchov vstúpili do nového ročníka Ligy majstrov presvedčivým domácim triumfom 5:0 nad FK Bodö/Glimt, hoci po prvom polčase bol stav ešte bezgólový.

    Hlavnou postavou večera bol Jamal Musiala, ktorý pri svojom návrate do základnej zostavy otvoril skóre.

    Harry Kane následne rozvlnil sieť už v ôsmom zápase LM za sebou, čo sa pred ním podarilo iba trom hráčom. Michael Olise pridal v závere dva góly.

    Musiala: Užívať si to na ihrisku

    Musiala nastúpil od začiatku prvýkrát od kolapsov v dvoch prípravných dueloch, po ktorých verejne oznámil, že mu diagnostikovali neurologickú poruchu spôsobujúcu záchvaty.

    Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant prelomil odpor Nórov v 47. minúte, keď sa dostal k odrazenej lopte po Kaneovom pokuse a zakončil k vzdialenejšej žrdi. Pri oslave opakovane ukazoval na hlavu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Bodö/Glimt

    „Streliť gól – čisté šťastie. Chcem opäť podávať dobré výkony. Chcem sa krok za krokom dostať späť na svoju úroveň, hrať s ľahkosťou, radosťou a užívať si to na ihrisku,“ povedal Musiala pre DAZN.

    Bayern mal najskôr problémy so zhustenou obranou súpera a v prvom polčase hostí viackrát podržal brankár Nikita Haikin. Ten sa však krátko pred prestávkou zranil a do druhého polčasu už nenastúpil.

    Po Musialovom góle zvýšil v 61. minúte Kane hlavou po štandardnej situácii Oliseho. Anglický kanonier tak natiahol svoju streleckú sériu v Lige majstrov na osem zápasov.

    Takúto sériu s minimálne ôsmimi zásahmi v minulosti dosiahli podľa štatistík Opta iba Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a Ruud van Nistelrooy.

    Pre kapitána anglickej reprezentácie to bol 55. gól v LM v jeho 71. zápase. Už v minulej sezóne vytvoril anglický rekord, keď v jednom ročníku súťaže nastrieľal 14 gólov.

    Po zápase sa vyjadril aj na adresu Musialu: „Naozaj sa z neho teším. Mal ťažké obdobie, najmä na začiatku prípravy a na začiatku sezóny. Je skvelé vidieť úsmev na jeho tvári. Môže byť na seba veľmi hrdý.“

    Teším sa , že som opäť v rytme

    Domáci v závere úplne ovládli dianie. Alphonso Davies pridal v 77. minúte tretí gól strelou z diaľky a Olise skóroval v 83. minúte aj v nadstavenom čase. Bodö/Glimt navyše dohrávalo bez vylúčeného Odina Björtuf­ta.

    „Teraz sa teším, že som opäť v rytme. Prvý štart a Liga majstrov. Bol to skvelý moment. Som veľmi šťastný za seba aj za mužstvo.

    Od realizačného tímu aj spoluhráčov som dostal veľkú podporu. Tento večer si ešte užijem,“ uzavrel Musiala.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou
    dnes 09:19
    Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól do siete FK Bodö/Glimt.
    št 18:00|1
    Liga majstrov: Bayern sa rozbehol až v druhom polčase, proti Bodö strelil päť gólovPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt.
    št 18:00|1
    Futbalisti Manchestru United oslavujú gól do siete Sabahu.
    št 18:00
    Liga majstrov: Manchester United si hanbu neurobil a pohodlne zdolal klub z AzerbajdžanuPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester United - Sabah FK.
    št 18:00
    Fotka zo zápasu Slavia Praha - RC Lens.
    št 18:00
    Liga majstrov: Slavia bojovala o triumf aj v oslabení. V nadstavení však dvakrát inkasovalaPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SK Slavia Praha - RC Lens.
    št 18:00
    Futbalisti Coma oslavujú gól proti RB Lipsko v ligovej fáze Ligy majstrov.
    št 18:00
    Liga majstrov: Debut ako z ríše snov. Como zdolalo klub z Nemecka rozdielom triedyPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Calcio Como - RB Lipsko.
    št 18:00
    Fotka zo zápasu Fenerbahce - AS Rím v zápase Ligy majstrov.
    št 15:45
    Liga majstrov: Fenerbahce domácu pôdu naplno nevyužilo. Prehru proti AS Rím však nedopustiloPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Fenerbahce Istanbul - AS Rím.
    št 15:45
    Fotka zo zápasu PSV Eindhoven - Šachtar Doneck v zápase Ligy majstrov.
    št 15:45
    Liga majstrov: Šachtar mal našliapnuté k nečakanému triumfu. Po zmene strán však rýchlo inkasovalPozrite si sumár z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck.
    št 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou
    dnes 09:19
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou