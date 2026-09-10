    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Allianz Arena
    21:00
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Fenerbahce - AS RímPSV - ŠachtarSlavia - LensBayern - Bodö/GlimtMan United - SabahComo - Lipsko

    ONLINE: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|10. sep 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt.

    Futbalisti Bayern Mníchov a FK Bodö/Glimt dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    10.09.2026 o 21:00
    1. kolo
    Bayern
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Bodø/Glimt
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Ligy majstrov medzi Bayern Mníchov a Bodø/Glimt.

    Zverenci Vincenta Kompanyho sú v dnešnom zápase jasným favoritom. Bayern začal sezónu víťazstvom v Superpohári. Dokázal zdolať Borussiu Dortmund tesne 2:1. V prvom kole Bundesligy vyhral mníchovský celok s VFB Suttgart jasne 5:1. Následne však v lige prišla prvá strata. Na trávniku Schalke 04 sa zrodila bezgólová remíza.

    Hostia z Nórska boli v minulej sezóne obrovským prekvapením Ligy majstrov. V tejto sezóne by to určite radi zopakovali. Bodø/Glimt dokázal prejsť mimoriadne náročnou nemajstrovskou vetvou predkola Ligy majstrov a dnes sa bude snažiť zaskočiť aj slávny Bayern Mníchov. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Liga majstrov - štvrtok, 10. september 2026

    10.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSV
    PSV
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Philips Stadion | Eindhoven
    10.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    vs.
    AS Rím
    AS Rím
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    vs.
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Allianz Arena | Mníchov
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Manchester United
    Manchester United
    vs.
    Sabah
    Sabah
    Old Trafford | Manchester
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Slavia
    Slavia
    vs.
    Lens
    Lens
    Eden Arena | Prague
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Como
    Como
    vs.
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Giuseppe Sinigaglia | Como

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    dnes 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    dnes 18:00
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)