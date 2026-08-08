Bayern má za sebou turné v Ázii. Sezónu chce odštartovať tým najlepším možným spôsobom

Futbalisti Bayernu Mníchov sa po skončení ázijského turné sústredia na zisk nemeckého Superpohára.
V prvom súťažnom zápase v novej sezóne nastúpia úradujúci bundesligoví šampióni 22. augusta proti Borussii Dortmund.
„Chceme odštartovať novú sezónu tým najlepším možným spôsobom - ziskom trofeje. Rovnaké plány má však aj Borussia, takže očakávam tuhý boj," uviedol pre DPA po návrate Bayernu z Ázie športový riaditeľ klubu Max Eberl.
Bavori v rámci prípravy v Kórejskej republike a Hongkongu zdolali Jeju SK i víťaza Európskej ligy Aston Villu.
„Podmienky v Ázii neboli jednoduché, bolo tam veľmi horúco. Prezentovali sme sa však v dobrom svetle, som spokojný s predvedenými výkonmi," povedal brankár Manuel Neuer, kapitán tímu.
Bayernu chýbali Harry Kane i Mikael Olise, ktorí po skončení MS ešte dovolenkujú a k tímu sa pripoja v priebehu budúceho týždňa.
Rekonvalescenti Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies a Lennart Karl majú individuálny tréningový program.