    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    2 - 2
    1:1
    Arsenal
    Arsenal
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    Arteta po remíze smútil kvôli zraneniu opory. Podľa Kanea bola deľba bodov spravodlivá

    Na snímke zranený hráč Arsenalu Londýn Bukayo Saka (uprostred).
    Fotogaléria (35)
    Na snímke zranený hráč Arsenalu Londýn Bukayo Saka (uprostred). (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. okt 2026 o 10:00
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    Kane strelil gól a priblížil sa na dosah Ronaldovho rekordu.

    Anglický futbalista Harry Kane skóroval v desiatom zápase Ligy majstrov za sebou, čím sa priblížil na dosah rekordu Cristiana Ronalda (11) z rokov 2017 a 2018.

    Ani presný zásah jedného z favoritov na zisk Zlatej lopty však nestačil Bayernu Mníchov na viac ako remízu 2:2 s londýnskym Arsenalom, ktorá však bola podľa aktérov stretnutia zaslúžená.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Arsenal

    Obhajca titulu v anglickej Premier League si uvedomoval kvality tímu z Allianz Arény.

    „Bayern valcuje každého súpera. Museli sme podať jeden z našich najlepších výkonov s ohľadom na úroveň súpera,“ vyjadril sa tréner Arsenalu Mikel Arteta, ktorý musel už po desiatich minútach riešiť zdravotné problémy Bukaya Saku.

    Najlepší strelec „Gunners“ v prebiehajúcej sezóne padol na trávnik a chytil sa za stehno. Podľa španielskeho kouča to s anglickým reprezentantom nevyzerá dobre.

    „Máme určité obavy o Saku. Keď musí hráč zísť z ihriska pre ostrú bolesť, nikdy to nie je dobré znamenie. Nevyzerá to s ním vôbec dobre, ale musíme počkať a uvidíme,“ uviedol Arteta podľa agentúry AFP.

    VIDEO: Zranenie Bukaya Saku

    Na jeho miesto prišiel Eberechi Eze, ktorý po štvrťhodine na ihrisku otvoril skóre. „Bavori“ dokázali otočiť po zásahoch Daviesa a Kanea, no posledné slovo mal v 82. minúte Declan Rice.

    „Som nesmierne šťastný. V závere som iba behal, zbavil som sa svojho obrancu, ocitol som sa sám pred bránou, čo som využil na gól,“ okomentoval presný zásah na 2:2 stredopoliar „kanonierov“.

    Kormidelníka Bayernu Vincenta Kompanyho vyrovnávajúci gól mrzel. „Čelili sme silnému súperovi. Mali sme svoje svetlé momenty. Vytvorili sme si niekoľko veľkých šancí, no v záverečných 15 minútach sme trpeli. Stále sme však verili a išli za víťazstvom, preto bola veľká škoda, že sme inkasovali v závere,“ priznal lodivod mníchovského tímu.

    Záverečné chvíle už ďalší hviezdny moment nepriniesol a body sa delili. Remíza bola podľa Kaia Havertza zaslúžená.

    „Myslím si, že to bol z oboch strán zápas na špičkovej úrovni. Môžeme byť hrdí na svoj výkon, lebo udržať si krok s domácimi nie je vôbec jednoduché,“ zhodnotil Havertz, ktorého slová potvrdil aj tréner Arteta.

    „Remízu berieme aj napriek tomu, že sme pripravovali tím na víťazstvo. Od úvodu sme chceli pôsobiť dominantne a robiť Bayernu problémy,“ doplnil 44-ročný kouč.

    O férovej deľbe bodov rozprával po stretnutí aj Kane. „Pôsobili sme nebezpečne, strelili sme gól a mali sme pasáž, v ktorej sme mohli zápas definitívne rozhodnúť. Remíza je zrejme spravodlivý výsledok. Čaká nás ešte veľa duelov, navyše máme zranených hráčov a niektorí dnes chýbali, takže berieme bod a ideme ďalej,“ uviedol Angličan pre DAZN.

    S výkonom však bol Kane pomerne spokojný. „Podľa mňa to bol dobrý výkon. Mali sme navrch, súper pôsobil unavene, no v záverečných 15 minútach sme sa stiahli príliš hlboko do obrany, čo súper potrestal,“ poznamenal 33-ročný kanonier, ktorý už vo 4. kole dostane príležitosť vyrovnať Ronaldov rekord v tohtosezónnom dejisku finále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid.

    Fotogaléria zo zápasu Bayern Mníchov - Arsenal FC (Liga majstrov, 3. kolo)
    Arsenal's Riccardo Calafiori, holds Bayern's Ismael Saibari during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Bayern players pose before the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Bayern's head coach Vincent Kompany gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    Arsenal's manager Mikel Arteta gives instructions during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
    35 fotografií
    Arsenal's goalkeeper David Raya and Bayern's Alphonso Davies go for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Kai Havertz receives a yellow card during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Josip Stanisic, left, and Arsenal's Kai Havertz jump for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka walks off the pitch after an injury during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Noni Madueke heads the ball over Bayern's Luis Diaz during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, right, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, right, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies, left, and Arsenal's Bruno Guimaraes fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka walks off the pitch after an injury during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Bukayo Saka, front, and Bayern's Alphonso Davies fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)WA 42 Mníchov - Na snímke hráč Bayernu Mníchov Konrad Laimer (vľavo) a hráč Arsenalu Declan Rice bojujú o loptu počas duelu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - FC Arsenal v Mníchove v stredu 21. októbra 2026. FOTO TASR/AP Arsenal's Declan Rice receives the ball in front of Bayern's Konrad Laimer during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Nemecko - šport - futbal - LM - ligová - fáza - liga - majstrov - kolo - tretie - 3.Arsenal's Jurrien Timber passes the ball in front of Bayern's Harry Kane during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice receives the ball in front of Bayern's Konrad Laimer during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice, center, warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)WA 38 Mníchov - Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer sa rozcvičuje pred duelom 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - FC Arsenal v Mníchove v stredu 21. októbra 2026. FOTO TASR/AP Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Nemecko - šport - futbal - LM - ligová - fáza - liga - majstrov - kolo - tretie - 3.Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's head coach Vincent Kompany talks to media before the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Ismael Saibari, left, Harry Kane, center and Serge Gnabry wamr up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Harry Kane warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's goalkeeper Manuel Neuer warms up for the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Eberechi Eze celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Aleksandar Pavlovic heads the ball in front pf Arsenal's Kai Havertz during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Declan Rice tackles Bayern's Harry Kane during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Eberechi Eze celebrates after scoring first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern players celebrate first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Martin Odegaard, right and Bayern's Tom Bischof fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal's Martin Odegaard, left, and Bayern's Tom Bischof fight for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Arsenal players celebrate first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Bayern's Alphonso Davies scores first goal during the UEFA Champions League soccer match between Bayern and Arsenal in Munich Germany, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

    Kaneova pozornosť však momentálne smeruje do Londýna, odkiaľ si už v pondelok bude môcť odniesť Zlatú loptu pre najlepšieho hráča uplynulej sezóny.

    „Minulý ročník som mal úžasný a som na neho nesmierne hrdý. Získať Zlatú loptu by bolo úžasné, ale už s tým nemôžem nič spraviť. Počkám na slávnostný večer a uvidíme, čo sa stane,“ uzavrel útočník Bayernu na margo prestížneho ocenenia.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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