Už vedia, čo je potrebné urobiť. Ak Musiala znovu skolabuje, Bayern bude pripravený

Tréner nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov Vincent Kompany tvdrí, že realizačný tím je pripravený na prípadný ďalší kolaps nemeckého stredopoliara Jamala Musialu.
„Máme najlepších expertov. Ak by sa to udialo v najbližších 30-60 dňoch, respektíve zápasoch, tak už to nie je pre nás veľká vec. Vieme, čo bude potrebné urobiť a časom bude z neho opäť úplne normálny športovec.
Má za sebou dobrý týždeň z pohľadu trénovania. Prvotný šek z pohľadu verejnosti tiež postupne opadáva,“ cituje agentúra AP Kompanyho.
Reprezentant Nemecka skolaboval na trávniku v priebehu niekoľkých dní v dvoch prípravných dueloch pred novým súťažným ročníkom. Podľa vyjadrenia mníchovského klubu išlo o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch.
Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Sú však podľa Musialu liečiteľné.
Bayern zatiaľ nenasadil Musialu do zápasu, nachádza sa však na súpiske pre najbližší ligový duel so Schalke a tiež súboj Ligy majstrov s nórskym Bodö/Glimt.