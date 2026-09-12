Každý zápas berú vážne. Bayern nepodcení nováčika z Elversbergu, vraví Kompany

Hráči Bayernu Mníchov
Hráči Bayernu Mníchov (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2026 o 13:16
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Mníchov vyzve najmenšie mesto v histórii Bundesligy.

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany je presvedčený, že jeho tím nepodcení SV Elversberg.

Duel 3. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže medzi obhajcom titulu a nováčikom je na programe v nedeľu v municipalite Spiesen-Elversberg, ktorá má iba 12 800 obyvateľov.

Najmenšie mesto v histórii Bundesligy v úvodných dvoch zápasoch nestratilo ani bod.

Bayern po presvedčivom víťazstve 5:1 nad VfB Stuttgart iba remizoval na pôde Schalke 04 Gelsenkirchen 0:0.

„Každý zápas berieme maximálne vážne a to sa týka aj duelu proti Elversbergu. Každá sezóna prináša výzvy, práve preto tak milujem futbal. Ideme do novej destinácie, no aj v nej chceme ukázať, aký je Bayern silný," zdôraznil belgický kouč na predzápasovej tlačovej konferencii pre akreditované médiá.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hráči Bayernu Mníchov
    Hráči Bayernu Mníchov
    Každý zápas berú vážne. Bayern nepodcení nováčika z Elversbergu, vraví Kompany
    dnes 13:16
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