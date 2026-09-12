Každý zápas berú vážne. Bayern nepodcení nováčika z Elversbergu, vraví Kompany

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany je presvedčený, že jeho tím nepodcení SV Elversberg.
Duel 3. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže medzi obhajcom titulu a nováčikom je na programe v nedeľu v municipalite Spiesen-Elversberg, ktorá má iba 12 800 obyvateľov.
Najmenšie mesto v histórii Bundesligy v úvodných dvoch zápasoch nestratilo ani bod.
Bayern po presvedčivom víťazstve 5:1 nad VfB Stuttgart iba remizoval na pôde Schalke 04 Gelsenkirchen 0:0.
„Každý zápas berieme maximálne vážne a to sa týka aj duelu proti Elversbergu. Každá sezóna prináša výzvy, práve preto tak milujem futbal. Ideme do novej destinácie, no aj v nej chceme ukázať, aký je Bayern silný," zdôraznil belgický kouč na predzápasovej tlačovej konferencii pre akreditované médiá.