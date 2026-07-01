Bayern ulovil hviezdu majstrovstiev sveta. Angažoval stredopoliara Maroka

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil príchod marockého reprezentanta Ismaela Saibariho z holandského PSV Eindhoven. Dvadsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar podpísal zmluvu do leta 2031.
Nemecký majster podľa agentúry AFP zaplatil za Saibariho približne 50 miliónov eur. „Ako dieťa snívate o tom, že raz podpíšete zmluvu s klubom, akým je Bayern. Každý vie, že patrí medzi najväčšie kluby na svete.
Bayern každý rok bojuje o najväčšie trofeje vrátane Ligy majstrov a ja tu chcem získať čo najviac titulov,“ uviedol Saibari v klubovom vyhlásení.
Marocký reprezentant patrí medzi najväčšie hviezdy prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Africkému šampiónovi pomohol k postupu do osemfinále, keď skóroval vo všetkých troch zápasoch skupinovej fázy. V šestnásťfinálovom stretnutí proti Holandsku navyše premenil rozhodujúcu jedenástku v rozstrele.
„Sme nadšení, že sa nám podarilo získať Ismaela Saibariho, jedného z najzaujímavejších hráčov prebiehajúcich majstrovstiev sveta,“ povedal športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.
O Saibariho prestupe sa špekulovalo už niekoľko týždňov. Podľa médií dokonca počas svetového šampionátu vynechal jeden z tréningov marockej reprezentácie v americkom New Jersey, aby absolvoval lekársku prehliadku pred prestupom do Mníchova.