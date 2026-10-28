Keňa sa pripravuje na Africký pohár národov. Bayern a Ajax preveria nový štadión v Nairobi

Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu.
Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 19:22
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Odohrajú prípravný zápas.

Futbalisti Bayernu Mníchov a Ajaxu Amsterdam odohrajú 5. januára prípravný zápas v Nairobi.

V metropole Kene sa tak postarajú o prvý významný test nového stánku Raila Odinga International Stadium.

Keňa bude v lete v roku 2027 hostiť Africký pohár národov spoločne s Tanzániou a Ugandou a pri tejto príležitosti investovala do športovej infraštruktúry.

„Afrika je kontinent s obrovskou vášňou pre futbal. Má milióny fantastických fanúšikov a cítime príležitosť nadviazať s nimi blízky vzťah,“ uviedol marketingový manažér bavorského veľkoklubu Rouven Kasper vo vyhlásení, z ktorého citovala AFP.

Bundesliga

    Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu.
    Harry Kane sa teší so spoluhráčmi Bayernu.
    Keňa sa pripravuje na Africký pohár národov. Bayern a Ajax preveria nový štadión v Nairobi
    dnes 19:22
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