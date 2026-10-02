Nemecko privítalo jubilejného reprezentanta. Bol to vrchol pre všetkých, uviedol stredopoliar

Na snímke futbalista Nemecka Mika Baur beží s loptou počas zápasu A-divízie Ligy národov Nemecko - Srbsko.
Na snímke futbalista Nemecka Mika Baur beží s loptou počas zápasu A-divízie Ligy národov Nemecko - Srbsko. (Autor: TASR)
TASR|2. okt 2026 o 13:16
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Prišiel na ihrisko v mníchovskej Allianz Aréne v 77. minúte.

Nemecký futbalista Mika Baur sa vo štvrtok stal jubilejným 1000. hráčom, ktorý nastúpil za mužskú reprezentáciu Nemecka.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar Celticu Glasgow debutoval v domácom zápase 3. kola Ligy národov proti Srbsku (2:0).

Baur prišiel na ihrisko v mníchovskej Allianz Aréne v 77. minúte, keď vystriedal Toma Bischofa.

„Neskutočné. Tím bol neuveriteľný od prvej do poslednej minúty. Bol to vrchol pre všetkých, nielen pre mňa pri mojom debute,“ povedal pre televíziu ZDF.

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Baur je už deviaty hráč, ktorý si pripísal premiéru v národnom tíme pod vedením nového trénera Jürgena Kloppa.

V stretnutí so Srbskom debutovali aj brankár Jonas Urbig a stredopoliari Said El Mala, Derry Scherhant a Vitaly Janelt. Pre nemeckého kormidelníka šlo v treťom zápase na lavičke Nemecka o prvé víťazstvo, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka 2 skupiny A-divízie

Liga národov

    Na snímke futbalista Nemecka Mika Baur beží s loptou počas zápasu A-divízie Ligy národov Nemecko - Srbsko.
    Na snímke futbalista Nemecka Mika Baur beží s loptou počas zápasu A-divízie Ligy národov Nemecko - Srbsko.
    Nemecko privítalo jubilejného reprezentanta. Bol to vrchol pre všetkých, uviedol stredopoliar
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