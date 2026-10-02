Nemecko privítalo jubilejného reprezentanta. Bol to vrchol pre všetkých, uviedol stredopoliar

Nemecký futbalista Mika Baur sa vo štvrtok stal jubilejným 1000. hráčom, ktorý nastúpil za mužskú reprezentáciu Nemecka.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Celticu Glasgow debutoval v domácom zápase 3. kola Ligy národov proti Srbsku (2:0).
Baur prišiel na ihrisko v mníchovskej Allianz Aréne v 77. minúte, keď vystriedal Toma Bischofa.
„Neskutočné. Tím bol neuveriteľný od prvej do poslednej minúty. Bol to vrchol pre všetkých, nielen pre mňa pri mojom debute,“ povedal pre televíziu ZDF.
Baur je už deviaty hráč, ktorý si pripísal premiéru v národnom tíme pod vedením nového trénera Jürgena Kloppa.
V stretnutí so Srbskom debutovali aj brankár Jonas Urbig a stredopoliari Said El Mala, Derry Scherhant a Vitaly Janelt. Pre nemeckého kormidelníka šlo v treťom zápase na lavičke Nemecka o prvé víťazstvo, pripomenula agentúra DPA.