Hviezda NBA sa stala spolumajiteľom Atlética s Hanckom: Som vďačný za príležitosť

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander sa stal ďalšou hviezdou zámorskej NBA, ktorá investovala do európskeho futbalu.
Dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy sa stal jedným zo spolumajiteľov Atlética Madrid. V tíme španielskeho tímu pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.
„Som nadšený, že som sa oficiálne stal súčasťou vlastníckej skupiny Atlética Madrid. Je to klub s dlhou históriou na vrchole európskeho futbalu a som vďačný za príležitosť podieľať sa na jeho budúcnosti,“ uviedol dvadsaťosemročný hviezdny rozohrávač, ktorý v roku 2025 získal s Oklahomou City titul.
Gilgeous-Alexander tak nasledoval príklad niektorých svojich spoluhráčov z NBA.
Podiely v elitných futbalových kluboch už skôr získali napríklad LeBron James (Liverpool) či Kevin Durant (Paríž Saint-Germain).