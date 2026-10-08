Hviezda NBA sa stala spolumajiteľom Atlética s Hanckom: Som vďačný za príležitosť

Shai Gilgeous-Alexander.
Shai Gilgeous-Alexander. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. okt 2026 o 22:45
ShareTweet0

Nasledoval príklad niektorých svojich spoluhráčov z NBA.

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander sa stal ďalšou hviezdou zámorskej NBA, ktorá investovala do európskeho futbalu.

Dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy sa stal jedným zo spolumajiteľov Atlética Madrid. V tíme španielskeho tímu pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.

„Som nadšený, že som sa oficiálne stal súčasťou vlastníckej skupiny Atlética Madrid. Je to klub s dlhou históriou na vrchole európskeho futbalu a som vďačný za príležitosť podieľať sa na jeho budúcnosti,“ uviedol dvadsaťosemročný hviezdny rozohrávač, ktorý v roku 2025 získal s Oklahomou City titul.

Gilgeous-Alexander tak nasledoval príklad niektorých svojich spoluhráčov z NBA.

Podiely v elitných futbalových kluboch už skôr získali napríklad LeBron James (Liverpool) či Kevin Durant (Paríž Saint-Germain).

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Shai Gilgeous-Alexander.
    Shai Gilgeous-Alexander.
    Hviezda NBA sa stala spolumajiteľom Atlética s Hanckom: Som vďačný za príležitosť
    dnes 22:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Hviezda NBA sa stala spolumajiteľom Atlética s Hanckom: Som vďačný za príležitosť