Vážne zranenie a nútená operácia. Španielsky reprezentant bude chýbať niekoľko mesiacov

Ander Barrenetxea
Ander Barrenetxea (Autor: X / El Partidazo de COPE)
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TASR|11. nov 2026 o 16:00
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Vypadol aj z nominácie Španielska na záverečné dva zápasy v A-divízii Ligy národov.

Španielsky futbalista Ander Barrenetxea bude chýbať Realu Sociedad San Sebastian niekoľko mesiacov.

Reprezentačný krídelník utrpel vážne zranenie zadného stehenného svalu a bude sa musieť podrobiť operácii. Informovala o tom agentúra AFP.

Barrenetxea vypadol aj z nominácie španielskeho národného tímu na záverečné dva zápasy v A-divízii Ligy národov proti Česku a Anglicku.

Vo výbere trénera Luisa de La Fuenteho ho nahradil Jorge de Frutos z Raya Vallecano. San Sebastian je v tabuľke najvyššej španielskej súťaže piaty a účinkuje aj v Európskej lige.

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