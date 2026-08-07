Migračná kríza v Ceute zasiahla aj prípravu Barcelony. Klub hovorí o kontexte neistoty

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona zrušil prípravný zápas, ktorý mal odohrať 15. augusta v marockom meste Tangier.
Dôvodom je neistota vyvolaná masívnym príchodom migrantov na španielske územia Ceuta.
Klub vydal oficiálne stanovisko, v ktorom uviedol, že "kontext neistoty" neumožňuje bezpečné konanie zápasu mužských A-tímov.
Ceuta, malá španielska enkláva na severoafrickom pobreží s približne 84-tisíc obyvateľmi, podľa oficiálnych španielskych štatistík zaznamenala od 30. júla príchod cca 72-tisíc migrantov.
Tisíce ľudí sa pokúsili prekonať stredozemné more pri pokuse o prechod cez hranicu, pričom niektorí sa utopili.
Príchod migrantov vyvolal v Španielsku obrovský šok a spôsobil napätie v rámci Európskej únie, niektoré krajiny podporujú prísnejšiu politiku voči nelegálnej migrácii.
Španielska vláda sa však vyhýba kritike voči Maroku ohľadom hromadného príchodu migrantov, čo niektorí odborníci vnímajú ako pokus Maroka vyvinúť tlak na Španielsko.
Maroko neuznáva španielsku suverenitu nad Ceutou a ďalším územím Melilla a tieto enklávy si nárokuje už od získania nezávislosti v roku 1956.
Niektoré názory tvrdia, že migračná kríza je varovaním zo strany Maroka, ktoré takto reaguje na pokusy španielskej vlády zlepšiť vzťahy s jej historickým rivalom, Alžírskom.
V Španielsku zaznievajú výzvy, najmä zo strany krajnej pravice a niektorých členov vládnej koalície na ľavej strane, aby Maroku odobrali spoluorganizáciu majstrovstiev sveta 2030.
Tie by mali Maročania hostiť spolu so Španielmi a Portugalčanmi. Tento návrh má však len symbolický význam, keďže o usporiadateľoch rozhoduje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
FC Barcelona už v sobotu absolvuje po jednom polčase proti anglickému Nottinghamu Forest a talianskemu Udinese Calciom.
Generálku pred novým ročníkom La Ligy, ktorý začne 23. augusta na pôde Elche, by mal absolvovať proti egyptskému Al Ahly.
Je možné, že namiesto Tangieru odohrajú Katalánci 16. augusta prípravný duel vo Švajčiarsku proti FC Bazilej.