Barcelona skompletizovala prestup Jesusa. S Arsenalom uzavrela výhodný obchod

Španielsky futbalový klub FC Barcelona oficiálne skompletizoval prestup 29-ročného Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu.
Za reprezentačného útočníka zaplatila podľa britských médií úradujúcemu anglickému majstrovi približne desať miliónov eur.
Úradujúcemu španielskemu šampiónovi nevyšlo angažovanie Juliana Alvareza z Atletica Madrid.
„Vôbec ma neurazilo, že som bol druhou voľbou. Desať rokov dozadu som mal šancu stať sa súčasťou Barcelony, ale život ma poslal iným smerom. Teraz som tu a je to pre mňa sen. Som chlapík, ktorý tvrdo pracuje.
Poznám svoje kvality a viem, že práca sa vždy vypláca. Máme za sebou trochu náročné dva roky, ale každý pozná moje kvality. Koleno už nie je problém, dostal som z toho celkom dobre. Som pripravený odovzdať maximum,“ citovala agentúra AFP Jesusa po podpise kontraktu.
Barcelona posilnila ofenzívu po letných odchodoch Roberta Lewandowského do zámorskej MLS a Ferrana Torresa do Paríža Saint-Germain.
Jesus pôsobil v Arsenale od leta 2022, počas tohto obdobia pomohol „kanonierom“ k triumfu v Premier League (2026). V predchádzajúcom ročníku odohral 27 súťažných duelov, v ktorých strelil šesť gólov.
Brazílsky reprezentant podpísal s Barcelonou kontrakt do konca júna 2029.