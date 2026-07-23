Barcelona predstavila druhú letnú posilu. Z Nemecka prichádza rýchly útočník

Nemecký futbalový útočník Karim Adeyemi prestúpil z Borussie Dortmund do FC Barcelona.
Katalánsky klub za neho podľa medializovaných informácií zaplatil 29 miliónov eur vrátane prípadných bonusov.
„Adeyemi sa stal novým hráčom Barcelony na nasledujúcich päť sezón, teda do 30. júna 2031,“ uviedol klub vo štvrtkovom vyhlásení.
Univerzálny 24-ročný hráč je druhou letnou posilou Barcelony po anglickom reprezentantovi Anthonym Gordonovi z Newcastlu United.
Rýchlonohý Adeyemi môže nastupovať na hrote útoku i na oboch krídlach. Rozšíri ofenzívne možnosti španielskeho majstra po odchode skúseného útočníka Roberta Lewandowského.
Barcelonu opustil aj Marcus Rashford, ktorému sa skončilo hosťovanie z Manchestru United. Katalánci predložili ponuku aj za útočníka Atletica Madrid Juliána Alvareza.
Adeyemi prišiel do Dortmundu v roku 2022 z Red Bullu Salzburg. Počas štyroch sezón strelil vo všetkých súťažiach 36 gólov v 146 zápasoch.
Na konte má 11 štartov za nemecký národný tím, v jeho kádri však nefiguroval na MS 2026. Debut v ňom zaznamenal v roku 2021 pod vedením Hansiho Flicka - súčasného kouča Kataláncov. Informovala agentúra AFP.