Barcelona má šancu ukradnúť Realu rekord. El Clásico ponúkne bitku na ostrie noža

Futbalisti FC Barcelona budú nepochybne nedeľné 265. súťažné El Clásico proti Realu Madrid vnímať ako ideálnu príležitosť na zvýšenie náskoku na čele tabuľky.
Zverenci Hansiho Flicka vedú La Ligu o päť bodov pred Atleticom Madrid a o šesť pred najväčším rivalom.
Navyše môžu prekonať rekord Realu v počte víťazstiev za sebou na začiatku sezóny, výhrou v 9. kole vyrovnali rekord „Los Blancos“ zo sezóny 1968/1969.
Po prvej prehre v sezóne na pôde PSG (2:4 v stredajšom zápase Ligy majstrov - pozn.) sa síce opäť objavili pochybnosti o ich defenzíve, no katalánsky klub je v domácej súťaži zatiaľ nezastaviteľný a bude chcieť pridať aj desiaty triumf.
Real vyhral uplynulé štyri zápasy a v troch z nich strelil štyri góly. Doposiaľ podľahol Betisu vo 4. kole 0:1 a v siedmom aj mestskému rivalovi Atleticu Madrid 1:2, keď hral od 50. minúty bez vylúčeného Deana Huijsena.
Kapitán Barcelony Raphinha je opäť fit, chýbať však bude Dani Olmo, ktorý sa v Paríži zranil.
Španiel sa pridal ku Andreasovi Christensenovi, Ericovi Garciovi a Julesovi Koundemu. Posledný menovaný je jediný, ktorý má aspoň malú šancu dostať sa do zápasovej nominácie na nedeľný šláger.
Realu bude chýbať Vinicius
V drese Realu nenastúpi Brazílčan Vinicius Junior, ktorý v tejto sezóne zatiaľ príliš nenadchol a v stredajšom dueli LM natiahol sériu bez gólu už na deväť zápasov.
El Clásico vynechá, pretože si odpykáva štvorzápasový dištanc za červenú kartu, ktorú dostal za potiahnutie za vlasy Nathana Salibu v stretnutí proti Villarrealu (1:0).
„Štvorzápasová absencia Viniciusa bola v klube vnímaná skôr ako riešenie než ako problém,“ napísal španielsky denník AS.
VIDEO: Zostrih posledného El Clásica v uplynulej sezóne
Krídelník bol hlavnou tvárou pri poslednej výhre Realu nad „Blaugranas“. Klub z hlavného mesta vtedy zdolal doma Barcelonu 2:1, no Vinicius zaujal skôr svojou reakciou na vystriedanie, ktorá len potvrdila správy o jeho krehkom vzťahu s vtedajším trénerom Xabim Alonsom.
Real mal vtedy na čele La Ligy náskok piatich bodov, nálada v klube sa však postupom času zhoršovala a Alonso v januári deň po prehre 2:3 s Barcelonou v Španielskom superpohári skončil vo funkcii.
Jeho nástupca Alvaro Arbeloa nedokázal zabrániť tomu, aby Madrid zakončil druhú sezónu po sebe bez zisku významnej trofeje, zatiaľ čo Barca si s prehľadom udržala španielsky titul.
O jeho zisku navyše rozhodla v treťom El Clásicu sezóny, keď na domácom štadióne tri kolá pred koncom zdolala Real 2:0 a získala 29. domáci primát.
Mourinho zažije El Clásico po 13 rokoch
Tréner Jose Mourinho, pre ktorého pôjde o prvé El Clásico na lavičke Realu od jeho návratu do klubu po 13 rokoch, napriek zlepšujúcej sa forme varoval svoj tím.
„V prípade El Clásica neexistuje niečo ako sebavedomie. Je to ďalší ligový zápas, no nie je to stretnutie ako každé iné,“ priznal Portugalčan, ktorý pripomenul aj kratší čas na oddych ako má ich nedeľný súper. „V porovnaní s Barcelonou prichádzame o 24 hodín odpočinku, ale čo už...“´
Jeho náprotivok sa však musí zaoberať zraneniami v obrane a musí sa vyrovnať aj s absenciou Olma. Jeho zverenci inkasovali v LM štyri góly, i keď im v ceste stála zatiaľ najnáročnejšia skúška sezóny.
Defenzívna zraniteľnosť je však dlhodobo témou Flickovej éry na lavičke Barcelony. „Urobili sme príliš veľa chýb, najmä pri držaní lopty, ľahko sme o ňu prichádzali,“ priznal Flick.
„To je to, čo musíme analyzovať. Musíme zároveň pochopiť, že chyby sa dejú preto, lebo hráči nie sú dostatočne oddýchnutí. To, čo museli v uplynulých týždňoch zvládnuť, je neuveriteľné,“ dodal nemecký tréner.
Dobrou správou pre neho je fakt, že jeho tím má v tejto sezóne priemerne viac ako štyri góly na zápas a Raphinha je s 12 gólmi najlepším strelcom ligy. O tri menej strelil Kylian Mbappe z Realu, pričom Lamine Yamal je s ôsmimi presnými zásahmi tretí.
Oba tímy sa stretli v 264 súťažných zápasoch a bilancia je po výhre Barcelony z minulej sezóny vyrovnaná. Domáci vtedy vyhrali v poradí 106. vzájomný duel, 52 stretnutí sa skončilo remízou. To nasledujúce je na programe v nedeľu od 21.00 h na štadióne Camp Nou.