Som šťastný ako hrá Yamal, vraví Flick. Barcelona je v úvode sezóny nezastaviteľná

Futbalisti FC Barcelona pokračujú suverénnym spôsobom na ceste za obhajobou majstrovského titulu v španielskej La Lige.
Po troch kolách sú na čele s tabuľky s plným bodovým ziskom a 12 strelenými gólmi.
V pondelok predviedli svoje ofenzívne kvality domácemu publiku, nad Vallecanom triumfovali 5:2.
Skóre síce otvorili hostia, ale potom sa z gólov radoval najmä domáci tím.
Hneď úvodný zásah Lamina Yamala bol nielen jeho premiérový v prebiehajúcom ročníku, ale vo veku 19 rokov a 49 dní sa stal historicky najmladším hráčom, ktorý dosiahol na métu 50 gólov v A-tíme Barcelony a tiež spomedzi top piatich európskych líg.
Navyše pridal aj druhý gól. Dva zaznamenal aj kapitán Raphinha, ktorý je s piatimi v trochu dueloch na čele tabuľky kanonierov celej súťaže.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Rayo Vallecano
„Máme za sebou dobrý štart do novej sezóny, čo sme aj chceli. Súper hral veľmi dobre, tlačil na nás, ale naša reakcia po prvom góle bola dobrá. Som šťastný za Yamala ako hrá,“ cituje trénera Barcelony Hansa Flicka oficiálna klubová webstránka.
Vallecano síce dokázalo po polčasovej prestávke zdramatizovať dianie na trávniku, ale napokon odchádzalo s prehrou 2:5 a zatiaľ v novom ročníku La Ligy ešte nezvíťazilo.
„Z tohto stretnutia sú to zmiešané pocity, pretože sme prehrali a navyše výsledok bol jednoznačný. Barcelona má momentálne veľmi dobrú formu, skvelých hráčov, takže niekedy je ťažké niečo s týmto urobiť. Ak napravíme niektoré veci, tak si myslím, že budeme lepším tímom.
Nie je jednoduché vytvoriť si proti takému družstvu šance, dokázali sme na nich tlačiť a to navyše na ich domácom štadióne. V tomto smere cítim hrdosť na mojich hráčov,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii hosťujúci kormidelník Benat San Jose.
Barcelona si nenechala ujsť zisk ďalších troch bodov do tabuľky, po troch odohraných dueloch má pôsobivé skóre 12:2.
„Som šťastný z tohto zápasu. Konkurencia je dobrá a zdravá. Raphinha je vzor, pretože nám všetkým pomáha a najmä mladým hráčom. Je prístupný a presne takého kapitána potrebujeme. Pokúsime sa naďalej tvrdo pracovať, aby sme dosiahli na všetky naše ciele.
Yamalovi sa síce v predchádzajúcich stretnutiach nepodarilo skórovať, ale počas doterajšej kariéry ukázal svoju kvalitu. Teraz sa presadil, takže sme radi aj za toto,“ vyjadril sa domáci stredopoliar Marc Bernal.