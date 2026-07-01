Barcelona si udržala dánskeho stopéra. Dokonca pristúpil aj na nižší plat

Andreas Christensen v drese Barcelony.
Andreas Christensen v drese Barcelony. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 11:41
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Prišiel do Barcelony v lete 2022 z Chelsea.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona predĺžil kontrakt s dánskym obrancom Andreasom Christensenom do júna 2028.

Tridsaťročný stopér, ktorého predchádzajúca zmluva vypršala na konci júna, sa počas svojho pôsobenia na Camp Nou trápil so zraneniami. V novom kontrakte akceptoval výrazné zníženie platu, uvádzajú španielske médiá.

„FC Barcelona a Andreas Christensen dospeli k dohode o predĺžení kontraktu do 30. júna 2028,“ uviedol klub.

Dánsky reprezentant prišiel do Barcelony v lete 2022 z Chelsea a počas štyroch sezón za ňu odohral 98 zápasov, v ktorých strelil päť gólov a na ďalšie tri prihral.

S klubom vyhral trikrát La Ligu a raz Kráľovský pohár a španielsky Superpohár.

La Liga

    Andreas Christensen v drese Barcelony.
    Andreas Christensen v drese Barcelony.
    Barcelona si udržala dánskeho stopéra. Dokonca pristúpil aj na nižší plat
    dnes 11:41
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