Barcelona si poistila služby svojho kapitána. Pôvodnú zmluvu mal platnú do roku 2028

Lamine Yamal a Raphinha.
Lamine Yamal a Raphinha. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 13:47
ShareTweet0

Je s 15 gólmi v 12 zápasoch priebežne najlepší strelec La Ligy.

Španielsky futbalový gigant FC Barcelona si poistil služby svojho kapitána Raphinhu do roku 2030.

Dvadsaťdeväťročný útočník predĺžil s „blaugranas“ pôvodnú zmluvu platnú do roku 2028 v čase, keď je s 15 gólmi v 12 zápasoch priebežne najlepší strelec La Ligy.

Športový riaditeľ klubu Deco už v septembri oznámil, že brazílsky reprezentant sa chystá predĺžiť kontrakt.

Vyrástol v uliciach, kde vládla chudoba a zločin. Barcelona našla kapitána, ktorý bol na odpis
Súvisiaci článok
Vyrástol v uliciach, kde vládla chudoba a zločin. Barcelona našla kapitána, ktorý bol na odpis

Raphinha patrí vo svojej piatej sezóne s Barcelonou k najlepším hráčom v Európe. K ligovým gólom pridal aj štyri presné zásahy v Lige majstrov. V utorkovom domácom zápase LM proti Aston Ville skóroval dvakrát.

Klubu počas leta nevyšiel pokus o získanie čistokrvného útočníka v podobe Juliana Alvareza z Atletica Madrid. Barca sa obrátila na Raphinhu, aby zaplnil medzeru po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.

Pred úvodným zápasom La Ligy proti Elche v auguste sa tréner Hansi Flick opýtal Raphinhu, či mu vyhovuje hrať na pozícii „deviatky“, alebo či sa chce vrátiť na krídlo.

Ťahá ich najlepšie duo sveta, akoby hrali iný šport. Ničia nevídaným spôsobom
Súvisiaci článok
Ťahá ich najlepšie duo sveta, akoby hrali iný šport. Ničia nevídaným spôsobom

Raphinhovi sa pozícia zapáčila a skóroval v siedmich z prvých ôsmich duelov La Ligy. Jeho góly výrazne prispeli k pôsobivému vstupu Barcy do sezóny.

Katalánsky klub zaznamenal 13 výhier v 15 zápasoch a v nedeľu ho čaká šláger na ihrisku Atletica Madrid, v ktorom sa stretnú aktuálne dva najlepšie tímy tabuľky v súboji o prvú priečku.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Lamine Yamal a Raphinha.
    Lamine Yamal a Raphinha.
    Barcelona si poistila služby svojho kapitána. Pôvodnú zmluvu mal platnú do roku 2028
    dnes 13:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Barcelona si poistila služby svojho kapitána. Pôvodnú zmluvu mal platnú do roku 2028