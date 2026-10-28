Pokuta pár stoviek eur. Barcelonu trestajú za to, že chcela zlanáriť Alvareza

Julian Alvarez a Dani Olmo
Julian Alvarez a Dani Olmo (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. okt 2026 o 09:37
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Klub kontaktoval argentínskeho reprezentanta neoprávnene.

Barcelona dostala od španielskeho futbalového zväzu pokutu 602 eur za neoprávnené konanie s útočníkom Atlética Madrid Julianom Alvarezom.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Zväz katalánsky klub potrestal na základe sťažnosti Atlética, podľa ktorého Barcelona kontaktovala argentínskeho reprezentanta bez toho, aby o tom madridský klub vopred písomne informovala. Alvarez má v Atléticu zmluvu do júna 2030.

Spor o Alvareza sa rozhorel počas letného prestupového obdobia po tom, čo na majstrovstvách sveta vyhlásil, že by si rád splnil sen a zahral si za Barcelonu. Fanúšikovia Atlética mu odvtedy dávali svoju neľúbosť opakovane najavo pieskovcom.

Julian Alvarez
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Dvadsaťšesťročný majster sveta z roku 2022 sa priaznivcom ospravedlnil v sobotu po tom, čo rozhodol o výhre 1:0 nad Deportivom La Coruňa.

"Bola to chyba. Chápem, prečo sú fanúšikovia naštvaní. Keby som bol na ich mieste, tiež by som sa hneval, "povedal Alvarez.

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