Pokuta pár stoviek eur. Barcelonu trestajú za to, že chcela zlanáriť Alvareza

Barcelona dostala od španielskeho futbalového zväzu pokutu 602 eur za neoprávnené konanie s útočníkom Atlética Madrid Julianom Alvarezom.
Informovala o tom agentúra Reuters.
Zväz katalánsky klub potrestal na základe sťažnosti Atlética, podľa ktorého Barcelona kontaktovala argentínskeho reprezentanta bez toho, aby o tom madridský klub vopred písomne informovala. Alvarez má v Atléticu zmluvu do júna 2030.
Spor o Alvareza sa rozhorel počas letného prestupového obdobia po tom, čo na majstrovstvách sveta vyhlásil, že by si rád splnil sen a zahral si za Barcelonu. Fanúšikovia Atlética mu odvtedy dávali svoju neľúbosť opakovane najavo pieskovcom.
Dvadsaťšesťročný majster sveta z roku 2022 sa priaznivcom ospravedlnil v sobotu po tom, čo rozhodol o výhre 1:0 nad Deportivom La Coruňa.
"Bola to chyba. Chápem, prečo sú fanúšikovia naštvaní. Keby som bol na ich mieste, tiež by som sa hneval, "povedal Alvarez.