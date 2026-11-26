Španielsky futbalový reprezentant Fermín López doplatil na svoj skrat v nedeľňajšom ligovom stretnutí FC Barcelona proti Villarrealu. Za vulgárne a konfrontačné správanie voči štvrtému rozhodcovi dostal dvojzápasový dištanc.
Pokiaľ katalánsky klub neuspeje s prípadným odvolaním, stredopoliar vynechá dva ligové duely v priebehu štyroch dní proti Deportivu La Coruňa a Atléticu Madrid. Informoval o tom španielsky denník AS.
López dostal červenú kartu v čase, keď už bol na lavičke náhradníkov po tom, ako ho na ihrisku vystriedal Dani Olmo.
Podľa zápisu hlavného rozhodcu Alejandra Hernándeza Hernándeza vstal z lavičky, pristúpil do bezprostrednej blízkosti štvrtého arbitra Alejandra Clementeho a hlasno protestoval, pričom opakovane kričal „No me jodas!“, vo voľnom preklade „Ne*er ma!“ alebo „Nezačínaj si so mnou!“.
VIDEO: Fermín López a rozhodca
Disciplinárna komisia Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) mu za tento incident vymerala trest na dva zápasy.
Prezident FC Barcelona Joan Laporta už počas pobytu v azerbajdžanskom Baku avizoval, že klub bude obhajovať svoje záujmy. „Našťastie rozhodca zdôraznil, že ho neurazil,“ poznamenal Laporta. „Fermín nám včera vysvetlil, čo povedal. Bola to reakcia v rámci futbalového zápasu, v ktorom nastávajú vypäté momenty a takéto veci sa stávajú. Rešpektujeme rozhodcov a myslíme si, že robia, čo môžu. Konajú podľa vlastného úsudku a niekedy sa ich rozhodnutia nemusia zhodovať s tým, čo si myslíme my,“ dodal prezident katalánskeho klubu.
Barcelona už predložila námietky voči zápisu hlavného rozhodcu a podľa denníka AS sa očakáva, že sa proti trestu odvolá.
Odvolacia komisia španielskej futbalovej federácie však zvyčajne potvrdzuje rozhodnutia disciplinárnej komisie.
Ďalšou možnosťou by bolo obrátiť sa na španielsky Športový administratívny tribunál (TAD) so žiadosťou o predbežné pozastavenie výkonu trestu, ktoré by Lópezovi umožnilo nastúpiť proti Atléticu Madrid.