Barcelona a Real pod Mourinhom začnú novú sezónu doma. Hancko s Atléticom proti nováčikovi

Momentka zo zápasu Barcelona - Real Madrid.
Momentka zo zápasu Barcelona - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 10:09
ShareTweet0

Úvodné zápasy sú na programe počas víkendu 15. až 16. augusta.

Španielsky klub FC Barcelona začne obhajobu ligového titulu na domácom ihrisku proti Athleticu Bilbao.

Real Madrid už pod vedením trénera Joseho Mourinha privíta na Bernabeu víťaza tamojšieho pohára Real Sociedad.

Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom odštartuje sezónu doma proti nováčikovi z Malagy.

Vedenie najvyššej súťaže zverejnilo v utorok rozpis zápasov, pričom tie úvodné sú na programe počas víkendu 15. až 16. augusta.

Prvé El Clasico sa uskutoční v 10. kole v Barcelone počas víkendu 24. až 25. októbra. Odveta v Madride je na programe v 35. kole počas druhého májového víkendu.

Madridské derby čaká Hancka najprv doma 19. alebo 20. septembra a na ihrisku Realu počas prvého aprílového víkendu. Správu priniesla agentúra AFP.

La Liga

    Momentka zo zápasu Barcelona - Real Madrid.
    Momentka zo zápasu Barcelona - Real Madrid.
    Barcelona a Real pod Mourinhom začnú novú sezónu doma. Hancko s Atléticom proti nováčikovi
    dnes 10:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Barcelona a Real pod Mourinhom začnú novú sezónu doma. Hancko s Atléticom proti nováčikovi