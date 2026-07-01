Barcelona a Real pod Mourinhom začnú novú sezónu doma. Hancko s Atléticom proti nováčikovi

Španielsky klub FC Barcelona začne obhajobu ligového titulu na domácom ihrisku proti Athleticu Bilbao.
Real Madrid už pod vedením trénera Joseho Mourinha privíta na Bernabeu víťaza tamojšieho pohára Real Sociedad.
Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom odštartuje sezónu doma proti nováčikovi z Malagy.
Vedenie najvyššej súťaže zverejnilo v utorok rozpis zápasov, pričom tie úvodné sú na programe počas víkendu 15. až 16. augusta.
Prvé El Clasico sa uskutoční v 10. kole v Barcelone počas víkendu 24. až 25. októbra. Odveta v Madride je na programe v 35. kole počas druhého májového víkendu.
Madridské derby čaká Hancka najprv doma 19. alebo 20. septembra a na ihrisku Realu počas prvého aprílového víkendu. Správu priniesla agentúra AFP.