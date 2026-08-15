Nový tréner Žiliny oslavuje víťazný debut. Banská Bystrica ukončila gólové suchoty

Niké liga - 4. kolo
Banská Bystrica - Žilina 3:4 (0:2)
Góly: 80. a 90+6 Szánthó (prvý z 11 m), 84. Polievka – 11. Bari, 22. F. Kóša, 48. Homet, 81. M. Faško
Rozhodovali: Malárik – Bednár, Ferenc. ŽK: M. Faško, Bzdyl, Florea (všetci Žilina)
Diváci: 2572 divákov
Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Baláž, Willwéber (72. Považanec), Alabi – Bakaľa, Richtárech (81. V. Tóth) – Kubala (59. Sivíček), Hanes (59. Okechukwu), Slebodník (59. Szánthó) – Polievka
Žilina: Šípoš – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Iľko (89. Ďatko), Adang, Káčer (73. Bzdyl), Bari – Baleja (65. M. Faško), Homet (73. Roginič), F. Kóša (65. Florea)
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Futbalisti Banskej Bystrice prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne Niké ligy.
Na domácej pôde pod taktovkou nového kouča Daniela Valacha síce strelili prvé góly v tomto ročníku, no podľahli Žiline 3:4 a s hrozivým skóre 3:13 okupujú posledné miesto v tabuľke. Tím spod Dubňa viedol taktiež nový lodivod Vladimír Veselý.
Prvá polhodina patrila hosťom. Do vedenia išli v 11. minúte, keď Kóša našiel Bariho, ten si zasekol Baláža a spoza rohu päťky poslal loptu k vzdialenejšej žrdi.
V 22. minúte bolo 0:2. Brankár Šípoš nakopol dlhú loptu na Bariho, ten vyhral súboj za šestnástkou, prisunul to Kóšovi, ktorý mieril presne k žrdi.
Potom ešte Bariho vychytal v úniku Hroššo a následne Dukla mohla znížiť v šestnástke Polievkom. Prvú tutovku mu zneškodnil Šípoš a druhú na čiare hlavou Minárik.
Hneď po zmene strán zvýšil na 0:3 po spätnej prihrávke Kóšu pohodlne z vnútra pokutového územia Homet.
Bystričania neskôr znížili z penalty Szánthóm, lenže Žilina odpovedala Faškom zoči–voči Hroššovi.
Gólové bodky za duelom dali napokon najprv presnou strelou v šestnástke Polievka a v šiestej minúte nadstaveného času z priameho kopu Szánthó.