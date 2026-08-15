Nový tréner Žiliny oslavuje víťazný debut. Banská Bystrica ukončila gólové suchoty

Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól.
Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. aug 2026 o 19:58
ShareTweet0

Súboj debutujúcich trénerov zvládol lepšie ten hosťujúci.

Niké liga - 4. kolo

Banská Bystrica - Žilina 3:4 (0:2)

Góly: 80. a 90+6 Szánthó (prvý z 11 m), 84. Polievka – 11. Bari, 22. F. Kóša, 48. Homet, 81. M. Faško

Rozhodovali: Malárik – Bednár, Ferenc. ŽK: M. Faško, Bzdyl, Florea (všetci Žilina)

Diváci: 2572 divákov

Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Baláž, Willwéber (72. Považanec), Alabi – Bakaľa, Richtárech (81. V. Tóth) – Kubala (59. Sivíček), Hanes (59. Okechukwu), Slebodník (59. Szánthó) – Polievka

Žilina: Šípoš – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Iľko (89. Ďatko), Adang, Káčer (73. Bzdyl), Bari – Baleja (65. M. Faško), Homet (73. Roginič), F. Kóša (65. Florea)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Banskej Bystrice prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne Niké ligy.

Na domácej pôde pod taktovkou nového kouča Daniela Valacha síce strelili prvé góly v tomto ročníku, no podľahli Žiline 3:4 a s hrozivým skóre 3:13 okupujú posledné miesto v tabuľke. Tím spod Dubňa viedol taktiež nový lodivod Vladimír Veselý.

Prvá polhodina patrila hosťom. Do vedenia išli v 11. minúte, keď Kóša našiel Bariho, ten si zasekol Baláža a spoza rohu päťky poslal loptu k vzdialenejšej žrdi.

V 22. minúte bolo 0:2. Brankár Šípoš nakopol dlhú loptu na Bariho, ten vyhral súboj za šestnástkou, prisunul to Kóšovi, ktorý mieril presne k žrdi.

Potom ešte Bariho vychytal v úniku Hroššo a následne Dukla mohla znížiť v šestnástke Polievkom. Prvú tutovku mu zneškodnil Šípoš a druhú na čiare hlavou Minárik.

Hneď po zmene strán zvýšil na 0:3 po spätnej prihrávke Kóšu pohodlne z vnútra pokutového územia Homet.

Bystričania neskôr znížili z penalty Szánthóm, lenže Žilina odpovedala Faškom zoči–voči Hroššovi.

Gólové bodky za duelom dali napokon najprv presnou strelou v šestnástke Polievka a v šiestej minúte nadstaveného času z priameho kopu Szánthó.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól.
    Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól.
    Nový tréner Žiliny oslavuje víťazný debut. Banská Bystrica ukončila gólové suchoty
    dnes 19:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Nový tréner Žiliny oslavuje víťazný debut. Banská Bystrica ukončila gólové suchoty