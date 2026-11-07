Trnava sa dočkala víťazstva v lige po takmer mesiaci. Rozhodol netradičný strelec

Niké liga - 14. kolo
MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 78. Hanes – 37. Kudlička, 53. Koštrna.
Rozhodovali: Sučka – Košecký, Halíček, ŽK: Willwéber (Dukla)
Diváci: 3242
Banská Bystrica: Hroššo – Vallo (15. Alabi), Bakaľa, Willwéber, Šikula – Považanec, Richtárech (87. V. Tóth) – Hanes (87. Okechukwu), Gjorgievski (59. Szánthó), Polievka (59. Kubala) – Michal Ďuriš
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión – Moiscrapišvili, Laušič (78. Begala) – Azango (78. Mehmeti), Chorcheli (64. Wildeboer),Trello (86. Procházka) – Kudlička (86. Ujlaky)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Banskej Bystrice prehrali v 14. kole Niké ligy na svojom ihrisku s Trnavou 1:2 a nevyhrali tak tretí ligový duel za sebou.
Spartak naopak po troch zápasoch bez výhry bodoval naplno a drží si štvrtú pozíciu v tabuľke. Trnava naposledy v lige triumfovala 11. októbra na pôde Podbrezovej.
V 1. polčase mali viac z hry hostia a po nevyužitých šanciach Kudličku a Nwadikeho išli napokon do vedenia, keď sa nenápadnou strelou z hranice šestnástky presadil Kudlička, pričom brankár Hroššo mal zakrytý výhľad.
Spartaku vyšiel aj úvod druhého dejstva. Koštrna vykúzlil peknú strelu z pravej strany pokutového územia a bolo 2:0.
Domáci sa následne snažili znížiť, Ďuriš po hodine hry z výbornej pozície v šestnástke ešte tesne minul vzdialenejšiu žrď, ale v 78. minúte po individuálnom prieniku Richtárecha sa už Hanes v päťke nemýlil.
V závere po strele Wildeboera vykopával loptu z bránkovej čiary Duklista Alabi a na opačnej strane zachránilo Trnavu brvno po strele Ďuriša.