Trnava sa dočkala víťazstva v lige po takmer mesiaci. Rozhodol netradičný strelec

Kristián Koštrna sa teší z gólu.
Fotogaléria (7)
Kristián Koštrna sa teší z gólu. (Autor: Facebook / FC Spartak Trnava)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 17:20
ShareTweet0

Spartak v uplynulých troch zápasoch získal iba bod.

Niké liga - 14. kolo

MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 78. Hanes – 37. Kudlička, 53. Koštrna.

Rozhodovali: Sučka – Košecký, Halíček, ŽK: Willwéber (Dukla)

Diváci: 3242

Banská Bystrica: Hroššo – Vallo (15. Alabi), Bakaľa, Willwéber, Šikula – Považanec, Richtárech (87. V. Tóth) – Hanes (87. Okechukwu), Gjorgievski (59. Szánthó), Polievka (59. Kubala) – Michal Ďuriš

Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión – Moiscrapišvili, Laušič (78. Begala) – Azango (78. Mehmeti), Chorcheli (64. Wildeboer),Trello (86. Procházka) – Kudlička (86. Ujlaky)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Banskej Bystrice prehrali v 14. kole Niké ligy na svojom ihrisku s Trnavou 1:2 a nevyhrali tak tretí ligový duel za sebou.

Spartak naopak po troch zápasoch bez výhry bodoval naplno a drží si štvrtú pozíciu v tabuľke. Trnava naposledy v lige triumfovala 11. októbra na pôde Podbrezovej.

V 1. polčase mali viac z hry hostia a po nevyužitých šanciach Kudličku a Nwadikeho išli napokon do vedenia, keď sa nenápadnou strelou z hranice šestnástky presadil Kudlička, pričom brankár Hroššo mal zakrytý výhľad.

Fotogaléria zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava (Niké liga, 14. kolo)
Na snímke vpravo hráč Spartaka Philip Azango a kapitán Dukly Róbert Polievka počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke hráč Spartaka Timotej Kudlička sa teší z gólu počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke vpravo hráč Spartaka Timotej Kudlička a hráč Dukly Martin Gjorgievski počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.
7 fotografií
Na snímke vľavo hráč Spartaka Philip Azango a hráč Dukly Michal Ďuriš počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.Na snímke brankár Dukly Lukáš Hroššo počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.Na snímke vľavo hráč Spartaka Luka Chorcheli a brankár Dukly Lukáš Hroššo počas zápasu 14. kola Niké ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava.

Spartaku vyšiel aj úvod druhého dejstva. Koštrna vykúzlil peknú strelu z pravej strany pokutového územia a bolo 2:0.

Domáci sa následne snažili znížiť, Ďuriš po hodine hry z výbornej pozície v šestnástke ešte tesne minul vzdialenejšiu žrď, ale v 78. minúte po individuálnom prieniku Richtárecha sa už Hanes v päťke nemýlil.

V závere po strele Wildeboera vykopával loptu z bránkovej čiary Duklista Alabi a na opačnej strane zachránilo Trnavu brvno po strele Ďuriša.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu.
    Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu.
    Žilinčania zvládli prestrelku na pôde súpera. Faško potvrdil gólovú formu
    dnes 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trnava sa dočkala víťazstva v lige po takmer mesiaci. Rozhodol netradičný strelec