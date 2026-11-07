V Banskej Bystrici sa triaslo brvno aj Trnava. Ďuriš mohol šokovať bývalých spoluhráčov

Po troch zápasoch bez víťazstva Trnava naplno zabrala v Banskej Bystrici, ale v závere mala namále. Spartak vyhral nad Duklou 2:1, keď o výsledku rozhodla najmä efektivita hostí v zakončení.
Na Štiavničkách sa hralo stretnutie, ktoré prinieslo zaujímavý futbal aj dramatický záver. Zápas sledovalo vyše tritisíc divákov, ktorí od prvých minút vytvorili výbornú atmosféru.
Úvod stretnutia sa niesol v znamení aktivity oboch mužstiev. Prvý nepríjemný moment prišiel pre domácich už v 14. minúte, keď sa zranil Kristián Vallo. Jeho zdravotný stav mu nedovolil pokračovať a Dukla musela nútene striedať.
O dve minúty neskôr sa do nebezpečnej situácie dostali hostia. Po výborne zahranom rohovom kope musel zasahovať brankár Hroššo.
Hanes oživil nádeje Dukly
Spartak si postupne vytvoril prevahu a v 37. minúte Timotej Kudlička využil svoju šancu a poslal hostí do vedenia 1:0. Pre trnavského futbalistu to bol už ôsmy presný zásah v aktuálnej sezóne.
Dukla vstúpila do druhého polčasu aktívnejšie a snažila sa čo najskôr vyrovnať. Namiesto domáceho gólu však znovu skórovali hostia. V 53. minúte sa individuálne presadil Kristián Koštrna, ktorý krásnou strelou z pravej strany pokutového územia prekvapil Hrošša.
Domáci sa snažili odpovedať, ale v šancu neuspel Michal Ďuriš a po ňom ani Hanes. V 78. min mu však vyšiel reparát, keď sa najlepšie zorientoval pred bránkou a pohotovo zakončil do odkrytej bránky.
Gól dodal domácim energiu a Trnava musela čeliť ich narastajúcemu tlaku. Záverečné minúty priniesli drámu. Trnavský brankár Vantruba zasiahol po pokuse Kubalu a minútu Ďuriš trafil brvno. Spartak si už náskok postrážil.
Ďuriš: Chýbali centimetre
Tréner Dukly Daniel Valach po stretnutí videl hlavný problém svojho mužstva najmä v nevydarenom prvom polčase. Domácim podľa
neho chýbal pohyb, lepšia práca s loptou a väčšia aktivita. Trnava dokázala ich chyby potrestať a vypracovala si dvojgólový náskok.
Strelec kontaktného gólu Adam Hanes po zápase ľutoval, že Dukla vyšla v zápase naprázdno.
„V druhom polčase sme si niečo povedali, aj trochu ostrejšie, a na našom výkone to bolo vidieť. Mali sme viacero príležitostí, do zápasu sme sa vrátili kontaktným gólom a v závere bol Michal Ďuriš len pár centimetrov od vyrovnania. Je veľká škoda, že nám dnes body unikli,“ zhodnotil zápas.
Podobné pocity mal aj Michal Ďuriš, pre ktorého mal duel osobitnú príchuť. Išlo o jeho prvý zápas proti Spartaku po návrate do Dukly. V minulosti totiž pôsobil aj v trnavskom klube, a preto sa na stretnutie tešil.
„Prvý polčas sme podľa mňa prespali a Trnavu sme dostali na koňa. V druhom sme už začali hrať a aj za stavu 0:2 sme mali šance na lepší výsledok. Škoda aj mojej príležitosti, keď som trafil brvno. Možno chýbali centimetre, ale na to sa nehrá. Bol to pre mňa špeciálny zápas, keďže som v Trnave pôsobil a viacerých chalanov dobre poznám.“
Muñoz: Hrali sme dobre 75 minút
Na opačnej strane zavládla po záverečnom hvizde spokojnosť.
„Potrebovali sme toto víťazstvo. Tri zápasy po sebe sme nevyhrali a cítili sme to aj na nálade v kabíne. Myslím si, že dnes sme podali veľmi dobrý výkon až do druhého gólu. Potom sa zápas otvoril, Dukla bola nebezpečná a tlačila sa za vyrovnaním. Napokon sme to však ubojovali a konečne sme opäť zaslúžene vyhrali,“ zhodnotil Kristián Koštrna.
Ocenil aj výkon bývalého spoluhráča Michala Ďuriša, hoci sa mu nepodarilo skórovať.
Hlavný tréner Spartaka Antonio Muñoz mal najväčšiu radosť z troch bodov. Zároveň priznal, že jeho mužstvo mohlo o výsledku rozhodnúť oveľa skôr.
„Z našej strany to bol dobrý zápas počas približne 75 minút, a to vo všetkých herných fázach. Je škoda, že sme ho nerozhodli skôr. Mali sme ďalšie príležitosti a niekoľkokrát sme trafili žrď. Po inkasovanom góle sme sa v závere museli o víťazstvo strachovať. Najdôležitejšie však bolo, že sme zápas dokázali vyhrať,“ uviedol Muñoz.