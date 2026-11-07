ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
07.11.2026 o 15:30
14. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Sučka – Košecký, Halíček – Valent – Očenáš – Kuba.
Prenos
Úvodné zostavy:
MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Vallo, Bakaľa, Willwéber, Šikula – Richtárech, Považanec – Hanes, Gjorgievski, Polievka – Ďuriš
Náhradníci: Trefil – V. Tóth, Okechukwu, Miranda, Slebodník, Alabi, Kubala, Siviček, Szánthó
Tréner: Daniel Valach
FC Spartak Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión – Moiscrapišvili, Laušić – Chorcheli – Azango, Kudlička, Trello
Náhradníci: Száraz – Holík, R. Begala, Procházka, Ujlaky, Wildeboer, Mehmeti, Fabiš, Terenkov
Tréner: Antonio Muñoz
Rozhodcovia: Sučka – Košecký, Halíček – Valent – Očenáš – Kuba
MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Vallo, Bakaľa, Willwéber, Šikula – Richtárech, Považanec – Hanes, Gjorgievski, Polievka – Ďuriš
Náhradníci: Trefil – V. Tóth, Okechukwu, Miranda, Slebodník, Alabi, Kubala, Siviček, Szánthó
Tréner: Daniel Valach
FC Spartak Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión – Moiscrapišvili, Laušić – Chorcheli – Azango, Kudlička, Trello
Náhradníci: Száraz – Holík, R. Begala, Procházka, Ujlaky, Wildeboer, Mehmeti, Fabiš, Terenkov
Tréner: Antonio Muñoz
Rozhodcovia: Sučka – Košecký, Halíček – Valent – Očenáš – Kuba
Banská Bystrica má pred sebou tretiu zo štyroch náročných prekážok v polovici základnej časti. Rovnako ako v úvode ročníka, aj teraz musí nováčik čeliť štvorici najlepších celkov z minulej sezóny. Paradoxne, jediný bod zatiaľ Dukla získala proti majstrovskému Slovanu – na Tehelnom poli sa zrodila remíza 2:2. Pred týždňom však zverenci trénera Daniela Valacha doma prehrali s DAC 0:2. Cez týždeň sa ale vrátili na pozitívnu vlnu postupom v Slovnaft Cupe cez utrápený Trenčín (2:1). To Trnava sa má o niečo horšie. V lige naposledy vyhrala 11. októbra a po porážke v derby so Slovanom remizovala so Skalicou a minulý víkend dokonca prehrala doma s Komárnom 1:2. Vo vzájomných zápasoch s Duklou sa ale Spartaku darí nadpriemerne. Posledných päť súťažných stretnutí vyhrala Trnava.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 14. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia MFK Dukla Banská Bystrica a FC Spartak Trnava. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body