Prvé góly Ďuriša, prvá domáca radosť. Bystrica zdolala Skalicu po divokom závere

Niké liga - 8. kolo
Banská Bystrica - Skalica 3:2 (1:0)
Góly: 24. Ďuriš, 68. Ďuriš (z 11m), 90.+7 Szánthó - 74. Abdullahi, 90.+5 Križan
Rozhodcovia: Ziemba - Halíček, Vass, ŽK: Považanec, Arevalo (obaja B. Bystrica)
Diváci: 1514
Banská Bystrica: Hroššo - Šikula, Bakaľa, Willwéber, Bolaji - Gjorgievski (85. V. Tóth) - Hanes (71. Szánthó), Považanec, Richtárech (90.+2 Slebodník), Arevalo (71. Maik) - Ďuriš (85. Okechukwu
Skalica: Ludha - Suľa, Karhan, Guinari (62. Černek), Morong - L. Šimko (62. Abdullahi), Pudhorocký, Bariš (71. Gulíšek), Daniel - Nonikashvili (85. Križan), Ravas (62. Eshele)
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Futbalisti Banskej Bystrice vyhrali v 8. kole Niké ligy nad Skalicou 3:2 aj bez zraneného kapitána Polievku.
V útoku ho však nahradil dvojgólový Michal Ďuriš, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne. Dukla si zároveň pripísala prvú domácu výhru.
Záhoráci prehrali štvrtý duel z posledných piatich a v tabuľke ich na rozdiel bodu dostihol práve súper spod Urpína.
Domáci išli do vedenia v 24. minúte hlavičkou Ďuriša, keď mu loptu nacentroval z rohu šestnástky Arevalo. Hostia mohli odpovedať Šimkom, pred ktorým zasiahol obranca Willwéber.
V druhom polčase pálil z 20 metrov Bystričan Richtárech do brvna. Napokon na 2:0 zvýšil z pokutového kopu Ďuriš, keď VAR odhalil ruku Pudhorockého.
Ten sa revanšoval centrom na znižujúci gól, ktorý Hroššo odvrátil len pred dorážajúceho Abdullahiho.
V závere snaha Skalice vyústila do vyrovnania v piatej minúte nadstaveného času, keď sa z päťky presadil mladík Križan, lenže hneď na to po rozohrávke strelil víťazný gól z vyše 20 m Szánthó.
Hlasy po zápase
Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice: „Toto asi vymyslí iba futbal. Neskutočné. V prvom rade sú to emócie, ktoré som úplne ešte nevstrebal. Toto víťazstvo si nesmierne vážime. Znovu ťažké, ale čo bude pre nás ľahké? Zápas sme si dlho v podstate kontrolovali, mali sme plán, vedeli sme o silných stránkach súpera. Do tej penalty na 2:0 sme fungovali dobre. Kontaktný gól nás trošku vyrušil. Potom sme išli do príliš hlbokej obrany, nechali sme sa rozťahať a v závere, keď sme tam boli o hráča menej, súper vyrovnal. A čo sa dialo potom, tak to klobúk pred chalanmi, že s posledným nádychom vymysleli kolmú akciu a Szánthó ukázal svoju genialitu.“
Roman Hudec, tréner Skalice: „Hodnotí sa to ťažko, keď v 95. minúte vyrovnáme a následne inkasujeme hneď, ako súper rozohrá, keď sme ešte v nejakej emócii. To sa nám nemôže stať. My sa tešíme, sme šťastní, že vyrovnáme a o pár sekúnd na to prídeme o zlatý bod na ihrisku súpera. Čo sa týka priebehu zápasu, prvý polčas bol z našej strany slabší, no v druhom sme to stupňovali, gradoval náš výkon, kopili sa tam centre, boli sme pred bránkou nebezpeční. Vyrovnali sme v nadstavenom čase, ale nemáme z toho napokon nič. Veľa situácií sa dnes preskúmavalo, aj ten náš gól v závere, čo kazí futbal.“