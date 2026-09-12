Prvé góly Ďuriša, prvá domáca radosť. Bystrica zdolala Skalicu po divokom závere

Michal Ďuriš
Michal Ďuriš (Autor: MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 20:02
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V nadstavenom čase padli dva góly.

Niké liga - 8. kolo

Banská Bystrica - Skalica 3:2 (1:0)

Góly: 24. Ďuriš, 68. Ďuriš (z 11m), 90.+7 Szánthó - 74. Abdullahi, 90.+5 Križan

Rozhodcovia: Ziemba - Halíček, Vass, ŽK: Považanec, Arevalo (obaja B. Bystrica)

Diváci: 1514

Banská Bystrica: Hroššo - Šikula, Bakaľa, Willwéber, Bolaji - Gjorgievski (85. V. Tóth) - Hanes (71. Szánthó), Považanec, Richtárech (90.+2 Slebodník), Arevalo (71. Maik) - Ďuriš (85. Okechukwu

Skalica: Ludha - Suľa, Karhan, Guinari (62. Černek), Morong - L. Šimko (62. Abdullahi), Pudhorocký, Bariš (71. Gulíšek), Daniel - Nonikashvili (85. Križan), Ravas (62. Eshele)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

 Futbalisti Banskej Bystrice vyhrali v 8. kole Niké ligy nad Skalicou 3:2 aj bez zraneného kapitána Polievku.

V útoku ho však nahradil dvojgólový Michal Ďuriš, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne. Dukla si zároveň pripísala prvú domácu výhru.

Záhoráci prehrali štvrtý duel z posledných piatich a v tabuľke ich na rozdiel bodu dostihol práve súper spod Urpína.

Domáci išli do vedenia v 24. minúte hlavičkou Ďuriša, keď mu loptu nacentroval z rohu šestnástky Arevalo. Hostia mohli odpovedať Šimkom, pred ktorým zasiahol obranca Willwéber.

V druhom polčase pálil z 20 metrov Bystričan Richtárech do brvna. Napokon na 2:0 zvýšil z pokutového kopu Ďuriš, keď VAR odhalil ruku Pudhorockého.

Ten sa revanšoval centrom na znižujúci gól, ktorý Hroššo odvrátil len pred dorážajúceho Abdullahiho.

V závere snaha Skalice vyústila do vyrovnania v piatej minúte nadstaveného času, keď sa z päťky presadil mladík Križan, lenže hneď na to po rozohrávke strelil víťazný gól z vyše 20 m Szánthó.

Hlasy po zápase

Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice: „Toto asi vymyslí iba futbal. Neskutočné. V prvom rade sú to emócie, ktoré som úplne ešte nevstrebal. Toto víťazstvo si nesmierne vážime. Znovu ťažké, ale čo bude pre nás ľahké? Zápas sme si dlho v podstate kontrolovali, mali sme plán, vedeli sme o silných stránkach súpera. Do tej penalty na 2:0 sme fungovali dobre. Kontaktný gól nás trošku vyrušil. Potom sme išli do príliš hlbokej obrany, nechali sme sa rozťahať a v závere, keď sme tam boli o hráča menej, súper vyrovnal. A čo sa dialo potom, tak to klobúk pred chalanmi, že s posledným nádychom vymysleli kolmú akciu a Szánthó ukázal svoju genialitu.“

Roman Hudec, tréner Skalice: „Hodnotí sa to ťažko, keď v 95. minúte vyrovnáme a následne inkasujeme hneď, ako súper rozohrá, keď sme ešte v nejakej emócii. To sa nám nemôže stať. My sa tešíme, sme šťastní, že vyrovnáme a o pár sekúnd na to prídeme o zlatý bod na ihrisku súpera. Čo sa týka priebehu zápasu, prvý polčas bol z našej strany slabší, no v druhom sme to stupňovali, gradoval náš výkon, kopili sa tam centre, boli sme pred bránkou nebezpeční. Vyrovnali sme v nadstavenom čase, ale nemáme z toho napokon nič. Veľa situácií sa dnes preskúmavalo, aj ten náš gól v závere, čo kazí futbal.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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