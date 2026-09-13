Ak toto nie je impulz, tak už neviem, vraví tréner Dukly. Ďuriš od nervov zostarol

Futbalisti Banskej Bystrice zaknihovali v ôsmom kole Niké ligy prvé domáce víťazstvo.
Na Štiavničkách pokorili Skalicu 3:2 v napínavom závere, keď v nadstavenom čase Záhoráci vyrovnali, ale vzápätí po rozohrávke znovu inkasovali a spod Urpína si napokon neodniesli ani bod.
Bystričanom vyšiel prvý polčas a veľká časť i druhého, keď po sedemdesiatich minútach viedli dvoma gólmi Michala Ďuriša 2:0. Napokon sa však o tri body strachovali.
Po vyrovnaní na 2:2 ich vykúpil už v čase, kedy sa nemuselo hrať, rozhodujúcim presným zásahom Regö Szánthó strelou z vyše dvadsiatich metrov.
„Po vyrovnávajúcom góle som bol strašne nahnevaný. Na Regeho Szánthá som bol tiež naštvaný, že tam zostal dlho ležať. Vzápätí však vymyslí niečo takého, je to neskutočné. Náš cieľ bol jednoznačný, uspieť akýmkoľvek spôsobom.
Ak už toto nie je impulz, tak už neviem. Musíme byť viac aktívnejší, ak vedieme v zápase, viac musíme vystupovať, viac sa udržať na lopte vo vrchnej časti ihriska. Na tom musíme pracovať,“ vyjadril sa k dôležitým momentom zápasu banskobystrický tréner Daniel Valach.
VIDEO: Tlačovka trénerov po zápase
Na Štiavničkách pri neúčasti kapitána Róberta Polievku pre zranenie úradoval v útoku 38-ročný Michal Ďuriš. Po návrate do materského klubu po dlhých 16 rokoch si otvoril strelecký účet. Prvý gól vsietil hlavou a druhý z penalty.
Ani on neskrýval obrovské emócie: „Parádny zápas, čo sa týka nervov, tak som stratil asi 10 rokov. Vedieme 2:0 v sedemdesiatej minúte a spravíme z toho drámu. To je na zamyslenie, ale som rád, že sme to otočili. Tri body sme potrebovali ako soľ.
Dva moje góly chutia skvelo, ale hlavne, že sme vyhrali, keby nie, tak tie dva góly by boli nanič. Domáce víťazstvo je dôležité, vieme, v akej situácii sme a ako sa liga vyvíja. Pre nás je každý bod dobrý. Vieme, na čom sme a musíme stavať najmä na tímovosti. Jedine tak budeme úspešní. Je jedno, či tie góly dám ja, Robo Polievka alebo Regő Szánthó. Potrebujeme bodovať.“
Ďuriš neopomenul ani infarktový záver, keď Skalica v poslednej piatej minúte nariadeného nadstavaného času vyrovnala, no po preskúmaní situácie systémom VAR inkasovala až v siedmej neplánovanej minúte, prakticky hneď po rozohrávke.
„Keďže je v Banskej Bystrici jarmok, tak som ten zápas vnímal ako na húsenkovej dráhe. V 95. minúte dostaneme gól, sme sklamaní a za minútu dáme zas my. Je to neskutočné! Aj tento futbal je možno dôvod, prečo ho ešte hrám,“ dodal skúsený útočník Dukly.
Skaličanom zostali oči pre plač. Vyrovnávajúci zásah strelil iba 18-ročný mladík Adam Križan. Jeho premiérový zásah v najvyššej súťaži mal však napokon trpkú príchuť.
Ani on si nevedel vysvetliť zlyhanie v samom závere: „Je to určite pekný pocit, že som strelil premiérový gól, ale ideme domov bez bodu, takže je to pre nás veľká smola. Po tom, ako sme vyrovnali, prišiel nešťastný odraz. Podľa mňa sme nemali už cúvať, ale vystúpiť. Žiaľ, už to nevrátime.“