Niké liga - 16. kolo
Banská Bystrica - Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Považanec
Rozhodovali: Očenáš – Jánošík, Kuba. ŽK: Alabi, Šikula – Bačík, Kelemen, ČK: 52. Bačík (Ružomberok) po 2. ŽK
Diváci: 1060
Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Bakaľa, Willwéber (81. Miranda), Alabi (69. Bolaji) – Považanec, Richtárech (69. Szánthó) – Hanes (69. Arevalo), Gjorgievski, Polievka – M. Ďuriš
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Selecký, Lavrinčík, Luterán (88. Koubek), Chobot (69. Tučný) – Bačík, Boďa (84. Kelemen), Hranoš (69. Gerec)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Banskej Bystrice vyhrali v 16. kole Niké ligy na svojom ihrisku nad Ružomberkom 1:0 a pretrhli sériu štyroch ligových duelov bez víťazstva.
Liptáci prehrali štvrtý súťažný zápas a v tejto sezóne ešte nepokorili Bystričanov, keď tentoraz inkasovali gól v nadstavenom čase v oslabení.
Pod Urpínom na dobre pripravenom trávniku v chladnom počasí nepadol gól v prvom polčase, pretože volej hosťujúceho Chobota v šestnástke neohrozil brankára Hrošša a rovnako ani únik Hranoša po ľavej strane s nepresnou koncovkou.
Na opačnej strane po centri Richtárecha hlavičkoval Hanes z päťky do brvna.
Po zmene strán rozhodca vylúčil Ružomberčana Bačíka za nešportové správanie a v presile kapitán Dukly Polievka trikrát minul bránu, najmä hlavička v päťke volala po góle.
Ten napokon padol v nadstavenom čase po centri Gjorgievského a hlavičke Považanca.