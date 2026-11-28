Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
28.11.2026 o 15:30
16. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Niké ligy, keď sa v rámci 16. kola proti sebe postaví MFK Dukla Banská Bystrica a MFK Ružomberok.
Banská Bystrica vstupuje do zápasu z ôsmeho miesta tabuľky so 14 bodmi po 15 kolách a sériou štyroch duelov bez víťazstva, ktorú prehĺbila prehra 0:2 v Žiline. Z posledných piatich stretnutí vyťažila len jednu výhru a jednu remízu.
Ružomberok je na poslednom desiatom mieste s 12 bodmi po 15 odohraných zápasoch a po domácej prehre 0:1 so Slovanom Bratislava má z uplynulých piatich kôl bilanciu dvoch víťazstiev a troch prehier.
Banská Bystrica vstupuje do zápasu z ôsmeho miesta tabuľky so 14 bodmi po 15 kolách a sériou štyroch duelov bez víťazstva, ktorú prehĺbila prehra 0:2 v Žiline. Z posledných piatich stretnutí vyťažila len jednu výhru a jednu remízu.
Ružomberok je na poslednom desiatom mieste s 12 bodmi po 15 odohraných zápasoch a po domácej prehre 0:1 so Slovanom Bratislava má z uplynulých piatich kôl bilanciu dvoch víťazstiev a troch prehier.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
13
2
0
45:9
41
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
9
4
2
39:27
31
V
V
V
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
4
7
4
33:27
19
R
P
V
P
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
2
7
6
13:20
13
P
V
V
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
5
8
16:29
11
R
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body