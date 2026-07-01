Presvedčila ho vízia klubu. Maďarský univerzál prestúpil zo Žiliny k nováčikovi

Regő Szánthó podpísal zmluvu s nováčikom z Banskej Bystrice
Regő Szánthó podpísal zmluvu s nováčikom z Banskej Bystrice (Autor: mfkdukla.sk)
TASR|1. júl 2026 o 15:42
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V uplynulej sezóne odohral v Niké lige devätnásť zápasov.

Maďarský futbalista Regő Szánthó podpísal zmluvu s MFK Dukla Banská Bystrica. O príchode 25-ročného ofenzívneho univerzála, ktorý sa stal voľným hráčom po konci v MŠK Žilina, informoval nováčik Niké ligy v stredu na svojom webe.

Szánthó v sezóne 2025/26 nastúpil za A-tím „šošonov“ do 19 ligových duelov, v ktorých si pripísal jeden presný zásah a dve asistencie.

Ďalších päť štartov pridal v pohári a za B-mužstvo Žiliny strelil dva góly v štyroch druholigových vystúpeniach. Predtým pôsobil v maďarských kluboch, ale aj v Dunajskej Strede v ročníkoch 2021/22 a 2022/23.

„Skutočne ma presvedčila vízia a plán, ktorý mi vedenie predstavilo. To na mňa urobilo najväčší dojem. Som rýchly a technický hráč s dobrou streleckou technikou. To je asi moja najväčšia devíza na ihrisku.

Mojím cieľom je pomôcť tímu dostať sa do hornej polovice tabuľky a dosiahnuť čo najlepšie výsledky,” uviedol Szánthó pre klubový web MFK Dukla.

Slovensko

    Regő Szánthó podpísal zmluvu s nováčikom z Banskej Bystrice
    Regő Szánthó podpísal zmluvu s nováčikom z Banskej Bystrice
    Presvedčila ho vízia klubu. Maďarský univerzál prestúpil zo Žiliny k nováčikovi
    dnes 15:42
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