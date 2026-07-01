Presvedčila ho vízia klubu. Maďarský univerzál prestúpil zo Žiliny k nováčikovi

Maďarský futbalista Regő Szánthó podpísal zmluvu s MFK Dukla Banská Bystrica. O príchode 25-ročného ofenzívneho univerzála, ktorý sa stal voľným hráčom po konci v MŠK Žilina, informoval nováčik Niké ligy v stredu na svojom webe.
Szánthó v sezóne 2025/26 nastúpil za A-tím „šošonov“ do 19 ligových duelov, v ktorých si pripísal jeden presný zásah a dve asistencie.
Ďalších päť štartov pridal v pohári a za B-mužstvo Žiliny strelil dva góly v štyroch druholigových vystúpeniach. Predtým pôsobil v maďarských kluboch, ale aj v Dunajskej Strede v ročníkoch 2021/22 a 2022/23.
„Skutočne ma presvedčila vízia a plán, ktorý mi vedenie predstavilo. To na mňa urobilo najväčší dojem. Som rýchly a technický hráč s dobrou streleckou technikou. To je asi moja najväčšia devíza na ihrisku.
Mojím cieľom je pomôcť tímu dostať sa do hornej polovice tabuľky a dosiahnuť čo najlepšie výsledky,” uviedol Szánthó pre klubový web MFK Dukla.