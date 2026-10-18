Bystričania mali prehrávať, napokon oslavujú. V regionálnom derby im stačil gól

Niké liga - 11. kolo
Banská Bystrica - Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90. Bakaľa
Rozhodovali: Kišš – Juhos, Roszbeck
ŽK: Mrvaljevič, Štefánik, Kejval (všetci Podbrezová)
Diváci: 1582
MFK Dukla: Hroššo – Šikula, Willwéber (77. Miranda), Bakaľa, Maik – Považanec (70. Slebodník), Richtárech – Arevalo (70. Hanes), Gjorgievski (85. V. Tóth), Polievka (85. Vallo) – M. Ďuriš
FK Železiarne: Domaniský – Kejval, Luka, Lampreth – Kováčik, Štefánik (77. Silagadze), Chyla (89. Tijani), Deml (56. Paraj) – Mrvaljevič (46. Chiminec), Chrien, Miljanič (46. Momoh)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Banskej Bystrice zdolali v 11. kole Niké ligy už aj s uzdraveným kapitánom Róbertom Polievkom v derby Podbrezovú 1:0 a doma nad týmto rivalom vyhrali ligový duel po tri a pol roku.
„Železiari“ prišli o cenný bod z ihriska súpera v záverečnej minúte, keď nezvládli bránenie štandardnej situácie.
V prvom polčase nevyužil dve príležitosti hosťujúci Chrien a po zmene strán zahodil tutovku nepresnou strelou na opačnej strane Polievka.
Šancu mal aj jeho skúsenejší spoluhráč Ďuriš, ale hlavičkoval tesne vedľa žrde a úspech nemala ani individuálna akcia Richtárecha, ktorý zoči – voči Domaniskému prekopol bránu.
Následne opäť mohol otvoriť skóre Polievka, ktorý sa z pravej strany rútil na bránu, no stroskotal na brankárovi hostí.
Podbrezovčania sa potom tešili z gólu, ale Momoh ho podľa systému VAR dosiahol z ofsajdu.
O troch bodoch pre Duklu rozhodol v poslednej minúte hlavou Bakaľa po centri Slebodníka z rohového kopu.