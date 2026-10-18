Bystričania mali prehrávať, napokon oslavujú. V regionálnom derby im stačil gól

Radosť tímu MFK Dukla Banská Bystrica
Radosť tímu MFK Dukla Banská Bystrica (Autor: mfkdukla.sk)
Sportnet, TASR|18. okt 2026 o 17:23
ShareTweet0

Bystričania udreli v závere riadnej hracej doby.

Niké liga - 11. kolo

Banská Bystrica - Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 90. Bakaľa

Rozhodovali: Kišš – Juhos, Roszbeck

ŽK: Mrvaljevič, Štefánik, Kejval (všetci Podbrezová)

Diváci: 1582

MFK Dukla: Hroššo – Šikula, Willwéber (77. Miranda), Bakaľa, Maik – Považanec (70. Slebodník), Richtárech – Arevalo (70. Hanes), Gjorgievski (85. V. Tóth), Polievka (85. Vallo) – M. Ďuriš

FK Železiarne: Domaniský – Kejval, Luka, Lampreth – Kováčik, Štefánik (77. Silagadze), Chyla (89. Tijani), Deml (56. Paraj) – Mrvaljevič (46. Chiminec), Chrien, Miljanič (46. Momoh)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Banskej Bystrice zdolali v 11. kole Niké ligy už aj s uzdraveným kapitánom Róbertom Polievkom v derby Podbrezovú 1:0 a doma nad týmto rivalom vyhrali ligový duel po tri a pol roku.

„Železiari“ prišli o cenný bod z ihriska súpera v záverečnej minúte, keď nezvládli bránenie štandardnej situácie.

V prvom polčase nevyužil dve príležitosti hosťujúci Chrien a po zmene strán zahodil tutovku nepresnou strelou na opačnej strane Polievka.

Šancu mal aj jeho skúsenejší spoluhráč Ďuriš, ale hlavičkoval tesne vedľa žrde a úspech nemala ani individuálna akcia Richtárecha, ktorý zoči – voči Domaniskému prekopol bránu.

Následne opäť mohol otvoriť skóre Polievka, ktorý sa z pravej strany rútil na bránu, no stroskotal na brankárovi hostí.

Podbrezovčania sa potom tešili z gólu, ale Momoh ho podľa systému VAR dosiahol z ofsajdu.

O troch bodoch pre Duklu rozhodol v poslednej minúte hlavou Bakaľa po centri Slebodníka z rohového kopu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
    Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
    Východniarske derby víťaza nenašlo. Michalovce však hrali vyše hodiny v oslabení
    dnes 17:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Bystričania mali prehrávať, napokon oslavujú. V regionálnom derby im stačil gól