ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
18.10.2026 o 15:30
11. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Juhos, Roszbeck.
Prenos
Pekné nedeľné popoludnie všetkým športovým fanúšikom! V rámci 11. kola Niké ligy nás čaká derby, v ktorom si zmerajú sily MFK Dukla Banská Bystrica a FK Železiarne Podbrezová.
MFK Dukla Banská Bystrica: Futbalisti Dukly budú chcieť nadviazať na víťazstvo 1:0 nad Trenčínom, o ktorom rozhodol Gjorgievski. V tabuľke im aktuálne patrí ôsma priečka so ziskom 10 bodov. Najlepšími strelcami tímu sú Róbert Polievka a Rego Szanthó, ktorí majú na konte po tri góly. Ani jeden z nich však nezasiahol do posledných zápasov.
FK Železiarne Podbrezová: Železiari sa v uplynulom kole netešili z bodového zisku, keď na domácom trávniku podľahli Trnave 1:3. Napriek prehre si držia piatu priečku so 14 bodmi. Najlepším strelcom tímu je Peter Kováčik, ktorý doteraz zaznamenal štyri presné zásahy.
MFK Dukla Banská Bystrica: Futbalisti Dukly budú chcieť nadviazať na víťazstvo 1:0 nad Trenčínom, o ktorom rozhodol Gjorgievski. V tabuľke im aktuálne patrí ôsma priečka so ziskom 10 bodov. Najlepšími strelcami tímu sú Róbert Polievka a Rego Szanthó, ktorí majú na konte po tri góly. Ani jeden z nich však nezasiahol do posledných zápasov.
FK Železiarne Podbrezová: Železiari sa v uplynulom kole netešili z bodového zisku, keď na domácom trávniku podľahli Trnave 1:3. Napriek prehre si držia piatu priečku so 14 bodmi. Najlepším strelcom tímu je Peter Kováčik, ktorý doteraz zaznamenal štyri presné zásahy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body