ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
29.08.2026 o 20:30
6. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30. Vítam Vás pri sledovaní futbalového prenosu z Nike ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica a KFC Komárno.
MFK Dukla Banská Bystrica
Dukla nezačala sezónu vôbec dobre a v prvých troch kolách ani raz neskórovala a ani nebodovala. Následne prehrala doma so Žilinou v prestrelke 3:4. V poslednom kole zvíťazila v tesnom zápas na pôde Ružomberka tesne 1:0. Jediný presný zásah zaznamenal Ľubomír Willwéber. Dukla dokázaal triumfovať aj v prvom kole Slovenského pohára. Zvíťazila na trávniku Lovče 2:0.
KFC Komárno
Hostia z Komárna majú na svojom konte zatiaľ len dva body za dve remízy.
Komárno bodovalo na pôde Trenčína po remíze 1:1 a na pôde Michaloviec opäť po remíze 1:1. KFC odohralo prvé kolo Slovenského pohára na trávniku Tomášoviec a dokázalo pohodlne zvíťaziť 5:0. Úvodný výkop je naplnánovaný na 20:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
MFK Dukla Banská Bystrica
Dukla nezačala sezónu vôbec dobre a v prvých troch kolách ani raz neskórovala a ani nebodovala. Následne prehrala doma so Žilinou v prestrelke 3:4. V poslednom kole zvíťazila v tesnom zápas na pôde Ružomberka tesne 1:0. Jediný presný zásah zaznamenal Ľubomír Willwéber. Dukla dokázaal triumfovať aj v prvom kole Slovenského pohára. Zvíťazila na trávniku Lovče 2:0.
KFC Komárno
Hostia z Komárna majú na svojom konte zatiaľ len dva body za dve remízy.
Komárno bodovalo na pôde Trenčína po remíze 1:1 a na pôde Michaloviec opäť po remíze 1:1. KFC odohralo prvé kolo Slovenského pohára na trávniku Tomášoviec a dokázalo pohodlne zvíťaziť 5:0. Úvodný výkop je naplnánovaný na 20:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body