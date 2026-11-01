Víťazné ťaženie Dunajskej Stredy pokračuje. Banská Bystrica však trápila lídra ligy až do konca

Futbalisti Dunajskej Stredy oslavujú gól.
Futbalisti Dunajskej Stredy oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. nov 2026 o 19:53
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O triumfe DAC rozhodol stopér Klemen Nemanic.

Niké liga - 13. kolo

Banská Bystrica - Dunajská Streda 0:2 (0:1)

Góly: 34. Nemanič, 90.+3 Ramadan

Rozhodovali: Smolák – Bobko, Kuba. ŽK: Považanec – Jukleröd, ČK: 75. Arevalo (Dukla) za hrubý faul

Diváci: 2340

MFK Dukla: Hroššo – Maik (58. Vallo), Bakaľa, Willwéber, Šikula – Považanec, Richtárech (66. Hanes) – Arevalo, Gjorgievski, Polievka (85. Okechukwu) – Michal Ďuriš

DAC 1904: Filipe – Csóka, Blažek (79. Kačaraba), Nemanič, Jukleröd (79. Kapanadze) – Ouro, Bationo (72. Diongue) – Sylla (59. Owusu), Gagua, Ramadan – Trusa (72. Šafranko)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda potvrdili post lídra Niké ligy. V nedeľnom zápase 13. kola Niké ligy uspeli na ihrisku MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 gólmi Klemena Nemaniča a Ammara Ramadana. 

Pripísali si piate víťazstvo za sebou a na čele tabuľky majú náskok osem bodov pred Slovanom Bratislava. Hostia v tejto sezóne ešte neprehrali ligový duel.

V prvom polčase mali viac šancí futbalisti zo Žitného ostrova, ale buď stroskotali na Hroššovi, alebo boli nepresní.

Veľkú šancu zahodil Sylla spoza rohu päťky a z druhej strany z podobnej situácie strieľal Ramadan do žrde.

Ten napokon po polhodine vyslal dobrý center sprava do malého vápna, kam si nečakane nabehol stopér Nemanič a hlavou skóroval.

Po zmene strán sa Bystričania snažili vyrovnať, trikrát mieril nepresne Polievka a situáciu im potom skomplikoval červenou kartou Arevalo po hrubom faule na Blažeka, ktorého zranil. V nadstavenom čase tak napokon uzavrel zápas z úniku Ramadan.

Hlasy po zápase

Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice: „Náš výkon zniesol určité kritériá. V prvom polčase sme tam mali straty, po ktorých sme umožnili súperovi rýchle prechody a vytvoril si tak šance. Myslím si, že aj my sme boli už konečne trošku odvážnejší v ofenzívnej činnosti. V druhom polčase sme mali možno i viac z hry. Lepšie sme kontrolovali loptu. Preskupili sme rady, išli do väčšieho rizika, no v poslednej vrchnej tretine ihriska a pred bránkou sme mali riešiť veci jednoduchšie, dôraznejší a agresívnejším spôsobom. Vylúčenie nám nabúralo plány, ale aj o desiatich sme podstúpili riziko. Hráčom musím dať kredit, lebo znovu ukázali charakter a odmakali to. Súper mal obrovskú kvalitu, čo na ihrisku potvrdil. V závere sme hrali vabank a inkasovali aj druhý gól.“

Robert Klauss, tréner D. Stredy: „Zápas bol náročný. Nemali sme to jednoduché. V prvom polčase sme mali viacero šancí, ale dali sme z nich iba jeden gól. Mohli sme pridať aj ďalší. Súper za nášho tesného vedenia cítil svoju šancu, má kvalitu, čo ukázal v predchádzajúcich zápasoch, dostal sa tiež do príležitostí, mohol vyrovnať, ale mali sme v závere aj my už v presile obrovské množstvo šancí na to, aby sme zápas zavreli a nemuseli sme tŕpnuť až do samého konca stretnutia. Musíme predviesť v ďalších zápasoch lepšie výkony, než aký sme predviedli tu v Banskej Bystrici. Nebol ideálny. Avšak v priebehu týždňa sme odohrali tri ťažké duely a všetky sme vyhrali na nulu, takže môžem byť spokojný. V závere bolo badať na hráčoch aj únavu. “

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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