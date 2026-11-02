Dobre hrá obrana, funguje celý tím. DAC víťazí na nulu a chce v tom pokračovať

Futbalisti Dunajskej Stredy sú jediným tímom v Niké lige bez prehry. V 13. kole zvíťazili v Banskej Bystrici 2:0 a pred druhým Slovanom Bratislava majú na čele tabuľky osembodový náskok.
Vyhrali jedenásty ligový duel v tejto sezóne, hoci to pod Urpínom nemali jednoduché.
Domáca Dukla hrozila, išla aj po inkasovanom góle za vyrovnaním. Druhý gól strelila Dunajská Streda napokon až v nadstavenom čase v početnej prevahe po vylúčení Enza Aravala.
„V prvom polčase sme kontrolovali zápas, dali sme gól a chceli sme pridať hneď na začiatku druhého polčasu aj druhý, čo sa nám nepodarilo. Potom prišla červená karta pre súpera a následne sme si vytvorili veľa šancí.
Napokon sme dali druhý gól a tešíme sa z víťazstva. Súper má kvalitu, cítili sme to na ihrisku, išiel za vyrovnaním.
My sme odohrali tretí zápas za uplynulý týždeň, takže sme museli viac bojovať a spoločne makať. Aj zásluhou týchto vecí sme mohli brať tri body z Banskej Bystrice,“ vyjadril sa k výhre krajný obranca Dunajskej Stredy Bálint Csóka.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Dunajská Streda
Tešil ho aj fakt, že jeho tím neinkasoval v posledných troch dueloch za sebou: „Nielen doma, ale i dvakrát vonku sme neinkasovali gól. Dobre sa nám hrá v obrane, ale nielen v obrane, celý tím funguje. Všetci jedenásti, ktorí sme nastúpili, majú na čistom konte brankára zásluhu. Sme v tom spolu.“
Mladého 23-ročného Csóku teší aj impozantná séria tímu v Niké lige, keď Dunajská Streda ešte nepozná premožiteľa. „Ideme od zápasu k zápasu. Je to dobrá séria, ale my ideme krok za krokom. Chceme hrať aj najbližšie doma na nulu a vyhrať ďalší zápas,“ dodal skromne.
Banskobystričania v októbri neprehrali súťažný zápas. Túto štvorzápasovú sériu im pretrhol prvého novembra až líder najvyššej slovenskej súťaže.
„Odohrali sme jeden z našich najlepších zápasov, čo sa hernej stránky týka, celkom sme aj podržali loptu, no paradoxne máme z neho nula bodov. Keď sme videli, proti komu hráme, teda Dunajskej Strede, ktorá je zatiaľ prvá a kraľuje lige, tak si myslím, že sme boli v určitých fázach zápasu viac než vyrovnaným súperom.
Škoda našich nevyužitých šancí. Dunajská Streda tie šance mala a dve využila, takže asi vyhrala zaslúžene. S kúskom šťastia sme ale mohli ten zápas zvládnuť aj my, minimálne na tú remízu,“ hodnotil prehru skúsený stopér Banskej Bystrice Ľubomír Willwéber, pričom ho tešil aj fakt, že tím hral ofenzívne aj po červenej karte štvrťhodinu pred koncom:
„Ani po červenej karte sa to nejako nezmenilo. Až na samom konci sme to otvorili, keďže sme chceli vyrovnať. Mrzia nás nevyužité šance. Ak nedáme gól, nemôžeme s takým súperom ako je DAC pomýšľať na body.“
Bystričanov tiež čaká nabitý týždeň, keď počas siedmich dní odohrajú tri zápasy. Ten druhý pohárový už v stredu proti Trenčínu a následne v sobotu ligový tiež doma proti Trnave.
„Musíme sa sústrediť na ligové zápasy, získavať tri body a ďalej hrať o body. Tabuľka je nabitá. Musíme čím skôr nazbierať potrebný počet, aby sme to nenechávali na koniec ligy. Treba body získavať hlavne s našimi konkurentmi v tabuľke,“ prízvukoval 34-ročný Willwéber.