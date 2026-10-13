ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
Michalovce ako mužstvo z Niké ligy je proti účastníkovi druhej ligy favorit.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zemplín Michalovce (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
13.10.2026 o 15:00
4. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Cesta Michaloviec v rámci pohára:
2. kolo – MFK Veľké Kapušany (3:0)
3. kolo – MFK Spartak Medzev (2:0)
2. kolo – MFK Veľké Kapušany (3:0)
3. kolo – MFK Spartak Medzev (2:0)
Cesta Lehoty pod Vtáčnikom v rámci pohára:
2. kolo – FC Topoľčany (5:0)
3. kolo – FC Baník Prievidza (3:1)
2. kolo – FC Topoľčany (5:0)
3. kolo – FC Baník Prievidza (3:1)
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Slovnaft Cupu, keď sa v rámci 4. kola postaví proti sebe OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Zemplín Michalovce. Tento duel vám prinesieme cez zmeny stavu.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov, pričom sa prvoligová Lehota pod Vtáčnikom pokúsi na domácom trávniku prekvapiť zástupcu z Niké ligy.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov, pričom sa prvoligová Lehota pod Vtáčnikom pokúsi na domácom trávniku prekvapiť zástupcu z Niké ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..