Američan hral na MS, hoci pôvodne nemal. Monaco mu dalo druhú šancu

Americký futbalový útočník Folarin Balogun pribudol na súpisku AS Monaco pre ligovú fázu Konferenčnej ligy.
Francúzsky klub ho pôvodne vynechal skrz neistotu okolo jeho budúcnosti po stroskotanom prestupe do Evertonu.
Balogun figuruje medzi útočníkmi na súpiske zverejnenej na oficiálnej stránke Európskej futbalovej únie (UEFA).
Naopak, chýba na nej Ansu Fati, ktorý utrpel zranenie v ligovom zápase proti Lille (1:1) z 25. októbra a podľa francúzskeho denníka L'Equipe bude mimo hry dva mesiace.
Dvadsaťpäťročný Američan nastúpil v tejto sezóne iba v piatich stretnutiach, zakaždým z lavičky. V nedeľu strelil jediný gól Monaka pri prehre na pôde Paríža FC 1:3.
Balogun bol v posledný deň letného prestupového obdobia blízko k odchodu do Evertonu za údajne 40 miliónov libier.
Transfer však odmietol po tom, ako anglický klub pri lekárskej prehliadke vyjadril pochybnosti o jeho zdravotnom stave.
Monako ho následne nezaradilo na súpisku pre KL, keďže stále zvažovalo jeho predaj do súťaže s otvoreným prestupovým oknom.
Americký reprezentant upútal pozornosť na letných MS v USA, Kanade a Mexiku, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Kniežatá“ odštartovali účinkovanie v európskej súťaži víťazstvami nad CSKA Sofia (2:1) a Freiburgom (3:0), vo štvrtok ich čaká súboj s dánskym Nordsjaellandom, pripomenula agentúra AP.