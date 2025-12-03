Počas MS sa štadión zapíše do histórie. Portugalci s Ronaldom ho znovuotvoria

Letecký pohľad na renovačné práce na štadióne Azteca, alebo štadióne Banorte. (Autor: REUTERS)
TASR|3. dec 2025 o 08:49
Na rovnakom mieste sa konali aj prvé zápasy svetových šampionátov v rokoch 1970 a 1986.

Slávny Aztécky štadión v Mexiku v marci opäť otvorí svoje brány.

Stane sa tak v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta 2026, keď jedna z hostiteľských krajín budúcoročného svetového šampionátu Mexiko privíta v prípravnom zápase Portugalsko.

Aztécky štadión je uzavretý od mája minulého roka v dôsledku renovácie. Počas leta budúceho roka bude hostiť päť stretnutí MS vrátane otváracieho súboja turnaja (11. júna).

VIDEO: Prestavba Aztéckeho štadióna

Stánok nedávno premenovali na Banorte Stadium a stane sa prvým dejiskom v histórii, ktoré bude hostiť tretí otvárací duel MS.

Na rovnakom mieste sa konali aj prvé zápasy svetových šampionátov v rokoch 1970 a 1986. Záverečný turnaj sa odohrá okrem Mexika aj na území USA a Kanady. Pripomenula agentúra AP.

Na snímke oficiálna futbalová lopta MS2026 s názvom Trionda.
