Odložené zápasy aj zrušená kvalifikácia. Ázijský pohár má napriek tomu potvrdený program

Organizátori futbalového Ázijského pohára 2027 potvrdili kompletný program turnaja v Saudskej Arábii napriek bezpečnostným obavám po opakovaných útokoch jemenských húsíjských povstalcov v krajine.
Šampionát sa začne 7. januára zápasom domácej reprezentácie proti Palestíne v Rijáde. Na turnaji sa predstaví 24 tímov.
Turnaj sa bude hrať na ôsmich štadiónoch v troch mestách – Rijáde, Džidde a Chobare. Finále je naplánované na 5. februára na 72-tisícovom štadióne King Fahd Sports City v hlavnom meste.
„Každodenný život v Saudskej Arábii pokračuje. Našou úlohou je byť pripravení a budeme pripravení,“ vyhlásil hovorca organizačného výboru Muhammed Alghamdi na zasadnutí Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) v Tokiu.
Bezpečnostná situácia už pritom narušila viacero športových podujatí v Saudskej Arábii, pripomenula agentúra AP.
Zápas ázijskej Ligy majstrov medzi Al-Nassrom s Cristianom Ronaldom a uzbeckým Neftči Fergana museli 12. októbra prerušiť pre bezpečnostnú výstrahu.
Pondelňajší duel Al-Nassru proti Al-Wasl zo Spojených arabských emirátov odložili. Z Rijádu do amerického Indian Wells presunuli aj koncoročné MS WTA Tour a Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zrušila kvalifikačné podujatie BMX na OH 2028.