Ázijská konfederácia zmenila svoj postoj. Infantinovi opäť vyjadrila podporu

Ázijská futbalová konfederácia (AFC) vyjadrila podporu súčasnému prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi na ďalšie funkčné obdobie.
AFC pritom v auguste kritizovala kroky Infantina a v spoločnom vyhlásení s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Konfederáciou severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) sa podpísala pod vyhlásenie, že „futbal nepatrí žiadnemu jednotlivcovi“.
Riadiaci orgán ázijského futbalu svoj postoj zmenil, o čom informoval jeho prezident Salman bin Ibrahim Al Khalifa.
„Potvrdzujeme náš plný záväzok podporovať vás a vaše vedenie, keď sa uchádzate o nové funkčné obdobie ako prezident FIFA,“ adresoval Al Khalifa slová Infantinovi na mimoriadnom kongrese konfederácie v Tokiu a pred členmi objal 56-ročného švajčiarskeho funkcionára.
AFC má 47 členských konfederácií a aj keby sa všetci členovia neriadili pokynmi šejka a prezidenta AFC, hlasy by mohli byť kľúčové na zabezpečenie štvrtého mandátu za sebou pre Infantina.
Šéf FIFA minulý týždeň v Zürichu pred 37-člennou riadiacou radou FIFA ako jej predseda priznal „chyby“, ktorých sa dopustil v predošlých mesiacoch.
Šejk Al Khalifa vo svojom prejave spomenul nezhody s Infantinom, podrobnosti však obišiel.
„Gianni, chcem to ujasniť. Áno, v minulosti sme mali niektoré problémy, o ktorých sme hovorili. Tieto dve veci však nespájame dokopy. Myslím si, že počas našich stretnutí v Zürichu v uplynulých dňoch si dal jasne najavo, že medzi nami panuje skutočné porozumenie,“ doplnil šéf AFC.
Infantino bol pod paľbou kritika od svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Šéf FIFA mal v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom.
Podiel ponúkala aj všetkým členom FIFA. Okrem toho rozmýšľala o rozšírení počtu účastníkov MS na 64 tímov. Tieto kroky kritizovali viaceré organizácie, funkcionári a súťaže. UEFA dokonca pohrozila bojkotom MS a ďalších súťaží v prípade zrealizovania plánov FIFA.
Medzi kritikmi bola aj AFC, ktorá teraz svoj postoj zmenila a poskytla Infantinovi podporu vo voľbách v marci budúceho roka.