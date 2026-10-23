Ázijská konfederácia zmenila svoj postoj. Infantinovi opäť vyjadrila podporu

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2026 o 07:56
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Potvrdzujeme náš plný záväzok podporovať vás, povedal šejk Al Khalifa Infantinovi.

Ázijská futbalová konfederácia (AFC) vyjadrila podporu súčasnému prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi na ďalšie funkčné obdobie.

AFC pritom v auguste kritizovala kroky Infantina a v spoločnom vyhlásení s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Konfederáciou severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) sa podpísala pod vyhlásenie, že „futbal nepatrí žiadnemu jednotlivcovi“.

Riadiaci orgán ázijského futbalu svoj postoj zmenil, o čom informoval jeho prezident Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

„Potvrdzujeme náš plný záväzok podporovať vás a vaše vedenie, keď sa uchádzate o nové funkčné obdobie ako prezident FIFA,“ adresoval Al Khalifa slová Infantinovi na mimoriadnom kongrese konfederácie v Tokiu a pred členmi objal 56-ročného švajčiarskeho funkcionára.

AFC má 47 členských konfederácií a aj keby sa všetci členovia neriadili pokynmi šejka a prezidenta AFC, hlasy by mohli byť kľúčové na zabezpečenie štvrtého mandátu za sebou pre Infantina.

Šéf FIFA minulý týždeň v Zürichu pred 37-člennou riadiacou radou FIFA ako jej predseda priznal „chyby“, ktorých sa dopustil v predošlých mesiacoch.

Šejk Al Khalifa vo svojom prejave spomenul nezhody s Infantinom, podrobnosti však obišiel.

„Gianni, chcem to ujasniť. Áno, v minulosti sme mali niektoré problémy, o ktorých sme hovorili. Tieto dve veci však nespájame dokopy. Myslím si, že počas našich stretnutí v Zürichu v uplynulých dňoch si dal jasne najavo, že medzi nami panuje skutočné porozumenie,“ doplnil šéf AFC.

Infantino bol pod paľbou kritika od svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Šéf FIFA mal v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom.

Podiel ponúkala aj všetkým členom FIFA. Okrem toho rozmýšľala o rozšírení počtu účastníkov MS na 64 tímov. Tieto kroky kritizovali viaceré organizácie, funkcionári a súťaže. UEFA dokonca pohrozila bojkotom MS a ďalších súťaží v prípade zrealizovania plánov FIFA.

Medzi kritikmi bola aj AFC, ktorá teraz svoj postoj zmenila a poskytla Infantinovi podporu vo voľbách v marci budúceho roka.

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