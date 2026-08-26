Osemnásťročný talent z Maroka mieri do Manchestru City. Podpísal päťročný kontrakt

Anglický futbalový klub Manchester City skompletizoval prestup stredopoliara Ayyouba Bouaddiho z Lille.
Osemnásťročný Maročan podpísal päťročný kontrakt v hodnote 85,6 milióna libier. „Citizens“ sa rozhodli angažovať Bouaddiho po tom, čo predali Rodriho do Barcelony a Tijjaniho Reijndersa do Al-Qadsiah.
Talentovaný stredopoliar patril medzi najvýraznejších hráčov na nedávnych majstrovstvách sveta.
Pomohol Maroku postúpiť do štvrťfinále, v ktorom africký tím podľahol Francúzsku. Pre City je druhou významnou letnou posilou, do tímu prišiel aj Elliot Anderson z Nottinghamu za 116 miliónov libier. Informovala DPA.