Osemnásťročný talent z Maroka mieri do Manchestru City. Podpísal päťročný kontrakt

Ayyoub Bouaddi.
Ayyoub Bouaddi. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2026 o 13:46
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Patril medzi najvýraznejších hráčov na nedávnych majstrovstvách sveta.

Anglický futbalový klub Manchester City skompletizoval prestup stredopoliara Ayyouba Bouaddiho z Lille.

Osemnásťročný Maročan podpísal päťročný kontrakt v hodnote 85,6 milióna libier. „Citizens“ sa rozhodli angažovať Bouaddiho po tom, čo predali Rodriho do Barcelony a Tijjaniho Reijndersa do Al-Qadsiah.

Talentovaný stredopoliar patril medzi najvýraznejších hráčov na nedávnych majstrovstvách sveta.

Pomohol Maroku postúpiť do štvrťfinále, v ktorom africký tím podľahol Francúzsku. Pre City je druhou významnou letnou posilou, do tímu prišiel aj Elliot Anderson z Nottinghamu za 116 miliónov libier. Informovala DPA.

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