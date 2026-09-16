Definitívny koniec. Dlhoročná opora Belgicka ukončila reprezentačnú kariéru po 18 rokoch

Axel Witsel v drese belgickej reprezentácie.
Axel Witsel v drese belgickej reprezentácie. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2026 o 21:34
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Je čas uvoľniť cestu mladíkom a novej generácii, uviedol tridsaťsedemročný hráč.

Belgický stredopoliar Axel Witsel ukončil v stredu reprezentačnú kariéru.

Tridsaťsedemročný hráč odohral za národný tím 140 zápasov, čo je druhý najvyšší počet v histórii.

Witsel naposledy nastúpil za reprezentáciu na MS, a to v neúspešnom štvrťfinále proti neskoršiemu šampiónovi zo Španielska.

„Je čas uvoľniť cestu mladíkom a novej generácii,“ citovala agentúra AFP Witsela, ktorý dodal: „Keď som začínal ako osemnásťročný, ani mi nenapadlo, že dosiahnem tak veľa.“

Za národný tím si odbyl premiéru v roku 2008 a bol kľúčovým hráčom jej zlatej generácie, ktorej súčasťou boli aj Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Eden Hazard.

Na triumf na veľkom podujatí však nedosiahli, najbližšie boli v semifinále MS 2018, keď nestačili na Francúzsko, ktoré nakoniec mundial vyhralo.

Viac zápasov v najcennejšom drese má spomedzi jeho krajanov len obranca Jan Vertonghen (157).

Na klubovej úrovni pôsobí Witsel v Nice, kam prišiel toto leto. Na konte má belgické tituly, pohár aj Superpoháre so Standard Liege, portugalský titul s Benficou Lisabon, ruský titul, pohár a Superpohár so Zenitom Petrohrad a Nemecký pohár aj Superpohár s Borussiou Dortmund.

Reprezentácie

Axel Witsel v drese belgickej reprezentácie.
Axel Witsel v drese belgickej reprezentácie.
Definitívny koniec. Dlhoročná opora Belgicka ukončila reprezentačnú kariéru po 18 rokoch
dnes 21:34
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