Definitívny koniec. Dlhoročná opora Belgicka ukončila reprezentačnú kariéru po 18 rokoch

Belgický stredopoliar Axel Witsel ukončil v stredu reprezentačnú kariéru.
Tridsaťsedemročný hráč odohral za národný tím 140 zápasov, čo je druhý najvyšší počet v histórii.
Witsel naposledy nastúpil za reprezentáciu na MS, a to v neúspešnom štvrťfinále proti neskoršiemu šampiónovi zo Španielska.
„Je čas uvoľniť cestu mladíkom a novej generácii,“ citovala agentúra AFP Witsela, ktorý dodal: „Keď som začínal ako osemnásťročný, ani mi nenapadlo, že dosiahnem tak veľa.“
Za národný tím si odbyl premiéru v roku 2008 a bol kľúčovým hráčom jej zlatej generácie, ktorej súčasťou boli aj Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Eden Hazard.
Na triumf na veľkom podujatí však nedosiahli, najbližšie boli v semifinále MS 2018, keď nestačili na Francúzsko, ktoré nakoniec mundial vyhralo.
Viac zápasov v najcennejšom drese má spomedzi jeho krajanov len obranca Jan Vertonghen (157).
Na klubovej úrovni pôsobí Witsel v Nice, kam prišiel toto leto. Na konte má belgické tituly, pohár aj Superpoháre so Standard Liege, portugalský titul s Benficou Lisabon, ruský titul, pohár a Superpohár so Zenitom Petrohrad a Nemecký pohár aj Superpohár s Borussiou Dortmund.