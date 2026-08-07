Iránske hráčky získali austrálske občianstvo. Mám pocit, že sem patrím, uviedla držiteľka

Dve členky iránskeho ženského futbalového tímu, ktoré v marci požiadali v Austrálii o azyl, získali austrálske občianstvo.
Fatemeh Pasandidehová a Atefeh Ramezanisadehová vo štvrtok uviedli vo vyhlásení, že minister pre prisťahovalectvo Tony Burke ich deň predtým slávnostne prijal za občianky na ceremónii v ich austrálskom domovskom meste Brisbane.
Na ceremónii sa zúčastnili priatelia a podporovatelia z miestnej iránskej komunity. „Včerajšok bol pre mňa naozaj výnimočný a nezabudnuteľný deň.
Som hrdá a hlboko vďačná, že som sa stala austrálskou občiankou. Austrália mi dala príležitosť vybudovať si život a budúcnosť a viac než kedykoľvek predtým mám pocit, že sem patrím,“ uviedla Ramezanisadehová podľa agentúry AP.
Dodala, že jej iránske korene a spomienky budú vždy súčasťou jej identity. Pasandidehová označila stredu za „jeden z najšťastnejších dní svojho života“.
Agentúra AP sa obrátila na Burkeho úrad so žiadosťou o vysvetlenie, prečo bolo občianstvo žien vybavené zrýchlene. Jeho ministerstvo uviedlo, že z dôvodu ochrany súkromia nemôže komentovať jednotlivé prípady.
Austrálska rada pre utečencov, nezisková strešná organizácia zastupujúca žiadateľov o azyl, uviedla, že utečenci musia zvyčajne žiť v Austrálii na platnom víze štyri roky, kým môžu požiadať o občianstvo.
Ich občianstvo mohlo byť podľa austrálskeho práva potenciálne vybavené zrýchlene, aby mohli reprezentovať Austráliu vo futbale.
Spočiatku patrili medzi sedem iránskych hráčok, ktoré prijali azyl, no päť z nich si to v priebehu niekoľkých dní rozmyslelo a z neznámych dôvodov sa vrátilo k tímu.
Ten pricestoval do Austrálie ešte pred februárovými útokmi Spojených štátov a Izraela na Irán.
Obavy o bezpečnosť hráčok po návrate domov sa objavili po tom, čo sa rozhodli nespievať iránsku štátnu hymnu pred prvým zápasom Ázijského pohára žien.
Protestujúci, ktorí žiadali udelenie azylu celému tímu, často citovali iránskeho športového komentátora Mohammada Rezu Shahbaziho, ktorý ženy v televíznom vysielaní označil za „vojnové zradkyne“.
Americký prezident Donald Trump prostredníctvom sociálnych sietí vyzval na udelenie azylu tímu a v tejto veci telefonoval s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom.