Francúzsky futbalista Aurélien Tchouaméni sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení zmluvy.
Klubu, s ktorým získal osem trofejí, sa upísal na ďalších šesť rokov. Pôvodný kontrakt mal 26-ročnému reprezentačnému stredopoliarovi vypršať v roku 2028, podľa novej zmluvy však zostane v klube až do leta 2032.
Tchouaméni pomohol Realu v roku 2024 k zisku španielskeho titulu aj k triumfu v Lige majstrov.
Po letných majstrovstvách sveta mal problémy s trieslami a v úvode klubovej sezóny vynechal štyri zápasy. Po návrate už zaznamenal desať štartov.
Do Realu prišiel v roku 2022 z Monaka za 100 miliónov eur. Madridský klub predĺžil zmluvu s Tchouaménim deň po tom, čo si na rovnako dlhé obdobie poistil služby tureckého ofenzívneho stredopoliara Ardu Gülera.