Futbalový útočník Pierre-Emerick Aubameyang sa rozhodol pre odchod z národného tímu, pričom sa cítil "ponížený" po návrate do tímu z Afrického pohára národov v Maroku.
Najlepší strelec histórie reprezentácie Gabonu bol označený vládou krajiny za zodpovedného za neúspech na APN.
"Ponížili ma a očiernili, hoci som počas turnaja hral zranený,“ vyhlásil 37-ročný rodák z francúzskeho Lavalu v televíznom rozhovore a dodal: "To je posledná kvapka a radšej tu končím."
Gabon na APN nepostúpil zo základnej skupiny do vyraďovacej časti po troch prehrách, pričom posledný zápas prehral s Pobrežím Slonoviny. "Je to časť našej národnej identity, ktorá bola oslabená,“ povedal po turnaji prezident Gabonu Brice Clotaire Oligui Nguema.
Vláda následne rozpustila realizačný tím, pozastavila činnosť mužstva až do odvolania a vyradila Aubameyanga spolu s 38-ročným Brunom Ecuelem Mangom. Vyradenie skúsených hráčov vyvolalo vlnu pobúrenia medzi gabonskými fanúšikmi.
"Myslím si, že problémy tímu sú oveľa hlbšie než len ja,“ povedal Aubameyang, ktorý bol v Európe jedným z najlepších útočníkov počas pôsobenia v Borussii Dortmund a londýnskom Arsenale.
Gabonský útočník si dal za cieľ poslednú výzvu v Európe, keď opustil Marseille a prestúpil do španielskeho Deportiva La Coruňa, ktoré sa vrátilo do La Ligy po dlhšom období mimo nej.
Nový tréner národného tímu Gabonu Sebastien Migne bude teraz musieť plánovať budúcnosť bez Aubameyanga, keďže tím sa pripravuje na kvalifikáciu o postup na nasledujúci Africký pohár národov, súboje sa začnú už v septembri.
Gabon sa nachádza v A-skupine spolu so štvrťfinalistami svetového šampionátu Marokom a tímami Nigeru a Lesotha.
Aubameyang počas svojej kariéry v Európe získal veľkú reputáciu ako jeden z popredných útočníkov, hrával za renomované kluby ako Borussia Dortmund a FC Arsenal.