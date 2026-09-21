VIDEO: Mourinho obvinil rozhodcov. Atlético reagovalo a jeho video explodovalo na sociálnej sieti

José Mourinho počas tlačovej konferencie.
José Mourinho počas tlačovej konferencie. (Autor: Atlético de Madrid)
TASR|21. sep 2026 o 21:15
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Real hral od 50. minúty bez vylúčeného Deana Huijsena.

Mediálny tím futbalového Atletica Madrid vtipne reagoval na výroky trénera Realu Madrid Joseho Mourinha, ktorý v nedeľu obvinil rozhodcov vzájomného duelu z kľúčových chýb.

Real hral od 50. minúty bez vylúčeného Deana Huijsena a na ihrisku Atletica prehral 1:2. Portugalský tréner prišiel na tlačovú konferenciu po madridskom derby s vytlačenými snímkami obrazovky, kde boli zachytené dva sporné incidenty.

Jeden záber pochádzal zo súboja medzi Judeom Bellinghamom a Cristianom Romerom, po ktorom videl Argentínčan len žltú kartu. Druhý sporný moment prišiel po faule na Fedeho Valverdeho.

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Atletico reagovalo zverejnením videa, na ktorom je vidieť, ako z tlačiarne vychádza fotografia Mourinha z tlačovej konferencie s nápisom „okamžite zastavte šikanovanie rozhodcov“.

VIDEO: Atletico reagovalo zverejnením videa

Odpoveď Atletica zaznamenala len na sociálnej sieti X dva milióny zobrazení do dvoch hodín od jej zverejnenia.

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Klub často využíva svoje účty na sociálnych médiách na podobné reakcie. Už počas leta opakovane zverejňoval príspevky, v ktorých sa vysmieval Barcelone za jej snahu získať kľúčového hráča Atletica Juliana Alvareza.

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