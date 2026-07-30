Spor o Alvareza pokračuje. Atletico podalo na Barcelonu oficiálnu sťažnosť

Julian Alvarez
Julian Alvarez (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 17:14
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Katalánci údajne nadviazali s Argentínčanom nepovolený kontakt.

Španielsky futbalový klub Atletico Madrid podal na pôde Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) oficiálnu sťažnosť na FC Barcelona pre údajný nepovolený kontakt s útočníkom „Los Colchoneros“ Julianom Alvarezom v snahe o získanie argentínskeho hráča.

Alvarez v čase zvýšeného záujmu Barcelony o prestup vyhlásil, že v záujme všetkých by bolo najlepšie, ak by ho Atletico nechalo odísť.

Jeho súčasný zamestnávateľ sa však domnieva, že „Blaugranas“ nadviazali s 26-ročným útočníkom nepovolený kontakt, aby ho podnietili vynútiť si odchod.

Podľa španielskych médií Atletico podalo sťažnosť aj Španielskej futbalovej federácii (RFEF), no tá sa podľa agentúry AFP k situácii dosiaľ nevyjadrila.

Prezident Barcelony Joan Laporta priznal začiatkom júla, že jeho tím predložil Atleticu ponuku za Alvareza.

Zverenci Hansa Flicka by chceli práve argentínskym kanonierom zaplátať diery v útoku po odchode Roberta Lewandovského do Chicaga.

La Liga

    Julian Alvarez
    Julian Alvarez
    Spor o Alvareza pokračuje. Atletico podalo na Barcelonu oficiálnu sťažnosť
    dnes 17:14
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