Atlético na úvod sezóny nemalo problém s nováčikom. Hancko asistoval na prvý gól

La Liga - 1. kolo
Atletico Madrid - Malaga CF 2:0 (0:0)
Góly: 70. Lee Kang-in, 85. Baena
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, v 15. min dostal ŽK/
Futbalisti Atletica Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy.
V stredajšom zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2:0. Favorita poslal v 70. minúte do vedenia Lee Kang-in po prihrávke Hancka, víťazstvo spečatil v 85. minúte ďalší striedajúci hráč Alex Baena.
Hancko odohral za domácich celý zápas, v 15. minúte dostal žltú kartu. V 75. minúte bol blízku ku gólu, hlavičkou trafil brvno.
Tréner „Los Colchoneros“ Diego Simeone vynechal zo zápasovej súpisky Juliana Alvareza, ktorý podľa neho nie je zatiaľ fyzicky dostatočne pripravený.
Argentínsky útočník počas leta naznačil, že by bol preňho najlepší prestup do iného klubu, vedenie Atletica však o jeho odchode nechce ani počuť a ponuky Barcelony a Realu Madrid zamietlo.